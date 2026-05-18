Akcja policji w Masłowie pod Kielcami. Przejęto ponad 22 kilogramy narkotyków

Akcja policji w Masłowie. Narkotykowy magazyn pod Kielcami

Działania kieleckich kryminalnych specjalizujących się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej były efektem ich wcześniejszych ustaleń operacyjnych. Policjanci mieli uzasadnione podejrzenia, że na jednej z posesji na terenie gminy Masłów może być prowadzony nielegalny proceder. W czwartek 14 maja postanowili zweryfikować te informacje, składając wizytę pod wytypowanym adresem. Na miejscu zastali dwóch 32-letnich mężczyzn, właściciela domu oraz jego znajomego. Dalsze czynności potwierdziły, że był to strzał w dziesiątkę.

Ponad 22 kilogramy narkotyków w rękach policji

Przeszukania, które objęły nieruchomości należące do obu zatrzymanych w Kielcach oraz gminie Masłów, przyniosły imponujące rezultaty. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie gigantyczną ilość nielegalnych substancji. Wśród przejętych środków znalazło się ponad 11 kilogramów marihuany, 2,5 kilograma amfetaminy oraz ponad 8,5 kilograma substancji psychotropowej 4CMC, znanej również jako klefedron. To jedno z największych przejęć narkotyków w regionie świętokrzyskim w ostatnim czasie. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji jest ogromna.

Poważne zarzuty i tymczasowy areszt dla 32-latków

Obaj 32-latkowie zostali natychmiast zatrzymani i przewiezieni do komendy policji w celu wykonania dalszych czynności procesowych. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających, za co grozi im kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzą również za posiadanie znacznych ilości narkotyków, co jest zagrożone karą do 10 lat więzienia. W sobotę 16 maja prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o umieszczeniu obu podejrzanych w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy.

Źródło: Policja.pl