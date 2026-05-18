Pan Bogumił pozwie Grzelaków w 3389. odcinku "Barw szczęścia"? Zaskakujący zwrot akcji

Bogumił opuści szpital w 3389. odcinku "Barw szczęścia"

W 3389. odcinku "Barw szczęścia" pan Bogumił wróci do zdrowia i zostanie wypisany ze szpitala po groźnym zatruciu grzybami. Lekarzom uda się opanować niewydolność nerek, wywołaną zjedzeniem lisówek. Senior zdobył je wcześniej w sklepie należącym do Aldony i Borysa.

Co ważne, stało się to na jego własne życzenie. Borys początkowo nie chciał mu dać nieprzebadanych grzybów, ale pod wpływem nalegań klienta, uległ i przekazał mu je w prezencie. Teraz, w 3389. odcinku, Grzelak będzie mógł słono zapłacić za ten błąd, nie zdając sobie z tego sprawy.

Aldona i Borys zaopiekują się seniorem, a on planuje pozew

W 3389. odcinku "Barw szczęścia" Aldona i Borys natychmiast zaczną opiekować się panem Bogumiłem po jego powrocie do domu. Będą dręczyć ich wyrzuty sumienia, że przez nich trafił do szpitala. Jednak znając ich dobre serca, będą po prostu chcieli pomóc samotnemu, stałemu klientowi.

Mimo to, senior przyjmie ich wsparcie, ale w tajemnicy zaplanuje złożenie pozwu. I to mimo tego, że to właśnie Grzelakowie jako pierwsi pospieszyli mu z pomocą i uratowali życie. Co więcej, Borys weźmie na siebie koszty zniszczonego okna, które musiał wybić, aby go uratować.

Czy Grzelak poniesie konsekwencje w 3389. odcinku "Barw szczęścia"?

Dobre intencje małżonków będą mogły jednak nie przekonać pana Bogumiła w 3389. odcinku serialu. Złożenie pozwu będzie mogło mu przynieść korzyści, a Borysowi zagrozić poważnymi konsekwencje, zarówno finansowymi, jak i karnymi. Dla Grzelaka, który w przeszłości miał już problemy z prawem, byłaby to katastrofa.

Czy pan Bogumił ostatecznie oskarży Grzelaków i ściągnie na Borysa kłopoty w 3389. odcinku "Barw szczęścia"? A może zrezygnuje, doceniając starania małżonków, którzy próbują naprawić swój błąd? Przekonamy się w nadchodzących odcinkach!