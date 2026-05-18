Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą! Dramat w 93. minucie z Termalicą

Porażka Arki z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza przypieczętowała spadek

Ostatnie spotkanie 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy przyniosło rozstrzygnięcie w kwestii drugiego spadkowicza.

Arka Gdynia musiała uniknąć porażki z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, aby zachować szanse na utrzymanie, ale ostatecznie przegrała 2:3, mimo że prowadziła 2:1.

Finałowa, 34. runda spotkań odbędzie się w sobotę, 23 maja.

Arka Gdynia wraca do 1. ligi. Prowadzenie nie uratowało drużyny Banasika

Zbliża się koniec wyjątkowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Arka Gdynia mogła pożegnać się z elitą już po 33. kolejce, jeśli tylko zanotowałaby porażkę. Na jej stadion przyjechała Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która mimo wcześniejszej degradacji, wciąż walczy o jak najlepsze wyniki. Udowodniła to już w 12. minucie, otwierając wynik spotkania. Taki rozwój wydarzeń oznaczał wirtualny spadek gospodarzy, ale podopieczni Dariusza Banasika nie poddali się łatwo. Jeszcze w pierwszej połowie do wyrównania doprowadził Edu Espiau, a w 52. minucie gdynianie wyszli na prowadzenie. Gdy na tablicy wyników widniało 2:1, Arka zrównała się punktami z piętnastym w tabeli Widzewem Łódź.

Niestety dla miejscowych, końcówka meczu należała do gości. Trafienia Arkadiusza Kasperkiewicza oraz rezerwowego Ivana Durdova, który pojawił się na boisku zaledwie kilka minut wcześniej, definitywnie pozbawiły Arkę szans na pozostanie w Ekstraklasie, czyniąc z niej drugiego beniaminka, który spada do 1. ligi. Nawet ewentualna wygrana w ostatnim meczu i porażka Widzewa nie zmieniłaby sytuacji, ponieważ Łodzianie mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań. O ostatnie wolne miejsce gwarantujące utrzymanie walczą drużyny z miejsc 13-16.

Znamy drugiego spadkowicza! Arka Gdynia żegna się z @_Ekstraklasa_ ⚽ pic.twitter.com/M1Bvv8CX6G— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 18, 2026

Tabela Ekstraklasy przed ostatnią kolejką sezonu

1. Lech Poznań - 59 pkt 33 16 11 6 60-43 +17 - mistrz

2. Górnik Zabrze - 53 pkt33 15 8 10 44-36 +8

3. Jagiellonia Białystok - 53 pkt 33 14 11 8 55-41 +14

4. Raków Częstochowa - 52 pkt 33 15 7 11 48-40 +8

5. GKS Katowice - 49 pkt 33 14 7 12 50-44 +6

6. KGHM Zagłębie Lubin - 48 pkt 33 13 9 11 45-37 +8

7. Legia Warszawa - 46 pkt 33 11 13 9 38-37 +1

8. Wisła Płock - 45 pkt 33 12 9 12 32-36 -4

9. Radomiak Radom - 44 pkt 33 11 11 11 50-47 +3

10. Pogoń Szczecin - 44 pkt 33 13 5 15 46-48 -2

11. Motor Lublin - 43 pkt 33 10 13 10 46-49 -3

12. Korona Kielce - 42 pkt 33 11 9 13 39-39

13. Piast Gliwice - 41 pkt 33 11 8 14 41-44 -3

14. Cracovia Kraków - 41 pkt 33 9 14 10 38-41 -3

15. Widzew Łódź - 39 pkt 33 11 6 16 39-40 -1

16. Lechia Gdańsk - 38 pkt 33 12 7 14 60-62 -2

17. Arka Gdynia - 36 pkt 33 9 9 15 34-58 -24 - spadek

18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 31 pkt 33 8 7 18 40-63 -23 - spadek

Terminarz 34. kolejki (23 maja, 17:30):

Cracovia Kraków - Korona Kielce

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok - KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań - Wisła Płock

Legia Warszawa - Motor Lublin

Pogoń Szczecin - GKS Katowice

Raków Częstochowa - Arka Gdynia

Widzew Łódź - Piast Gliwice

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk