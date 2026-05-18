Oszustwo w Ełku. Chciał wyłudzić od seniora 108 tysięcy złotych

Oszustwo na chorego syna w Ełku. Senior miał stracić ponad 100 tys. złotych

Wszystko zaczęło się od dramatycznego telefonu, który senior z Ełku odebrał w środku nocy. Oszuści przedstawili wstrząsającą historię, zgodnie z którą jego syn miał leżeć w szpitalu i pilnie potrzebować 30 tysięcy dolarów na transport oraz ratującą życie operację w Stanach Zjednoczonych. Aby uwiarygodnić swoją opowieść, przestępcy pozwolili mu nawet porozmawiać z rzekomym synem, tłumacząc jego zmieniony głos koniecznością użycia rurki intubacyjnej. Poruszony senior uwierzył w całą sytuację i przygotował oszczędności swojego życia, czyli 108 tysięcy złotych, czekając na kuriera, który miał odebrać pieniądze.

Czujność seniora i szybka akcja policji. 20-latek wpadł w taksówce w Ełku

Gdy młody mężczyzna pojawił się w domu seniora po odbiór gotówki, starszy pan nabrał podejrzeń i zaczął zadawać mu szczegółowe pytania. Wtedy właśnie zapaliła mu się lampka ostrzegawcza, co skłoniło go do wykonania telefonu do prawdziwego syna z innego aparatu. Kiedy potwierdził, że syn jest cały i zdrowy, było już jasne, że to próba oszustwa na ogromną skalę. Chociaż fałszywy kurier zdążył uciec, senior natychmiast przekazał dokładny rysopis policjantom z Ełku, którzy dzięki swojej spostrzegawczości chwilę później zauważyli poszukiwanego mężczyznę w jednej z miejskich taksówek.

Areszt i zarzuty dla oszusta z Warszawy. Grozi mu 8 lat więzienia

Zatrzymanym okazał się 20-letni mieszkaniec Warszawy, który od razu trafił w ręce policji. Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Na wniosek prokuratury, w sobotę 16 maja 2026 roku, Sąd Rejonowy w Ełku zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres dwóch miesięcy. Jak informują śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy i sprawdzany jest ewentualny udział 20-latka w innych podobnych przestępstwach na terenie kraju.

Źródło: Policja.pl