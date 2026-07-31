Barwy szczęścia. Oliwka ostro o romansie z Justinem. Te słowa mogą przekreślić szanse na powrót

Nowa przyjaźń w firmie O'Live

Po letniej przerwie w serialowej firmie O'Live dojdzie do nawiązania współpracy między Oliwką a Olą. Kobiety od razu znajdą wspólny język, co zaowocuje rozmowami wychodzącymi daleko poza obowiązki służbowe. W trakcie selekcji fotografii do kampanii reklamowej kosmetyków, dyskusja zejdzie na prywatne rozterki. Obie panie dojdą do wniosku, że poszukiwanie idealnego życiowego partnera to prawdziwe wyzwanie. Wtedy Ola zdradzi, że Justin nie daje za wygraną i wciąż zabiega o jej względy.

- Chce się spotkać

– stwierdzi Ola, dodając z bezsilnością, że brakuje jej tematów do rozmowy z byłym ukochanym. Oliwka zasugeruje koleżance chłodną analizę sytuacji i znalezienie odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie – czy wciąż darzy go uczuciem.

Rozterki Oli. Czy uczucie do Justina przetrwało?

Zamilska nie będzie ukrywać, że Justin nie jest jej obojętny. Z drugiej strony wciąż ma w pamięci wyrządzone przez niego krzywdy.

- Nie wyobrażam sobie życia z lękiem, że może jednak mnie zdradził. To zatrułoby nasze życie

– wyzna szczerze zaniepokojona bohaterka. Oliwka zareaguje na te słowa ze zrozumieniem:

- Wiem, o czym mówisz...

– skwituje, empatyzując z lękami przyjaciółki. Ola po chwili podzieli się kolejnymi wątpliwościami:

- Nie chcę, ale nie wiem, co zrobić

– odpowie na pytanie, czy planuje definitywnie zamknąć drzwi do powrotu Justina.

Bolesne wspomnienia Oliwki o Skotnickim

To spotkanie wywoła u Oliwki lawinę wspomnień z czasów jej własnego, krótkiego epizodu z Justinem. Kiedyś również uległa jego urokowi, jednak szybko zorientowała się, że Skotnicki nie jest materiałem na stabilnego partnera. Z tego powodu ucięła tę relację, pozbywając się jakichkolwiek złudzeń co do jego natury. Tymczasem Justin nie złoży broni i będzie kontynuował starania o Olę. Wyśle jej wiadomość głosową pełną miłosnych wyznań, prosząc o jeszcze jedną szansę. Zagadką pozostaje, czy doświadczenia Oliwki pomogą Oli odciąć się od przeszłości, czy też ulegnie ona dawnym uczuciom.

Sonda Czy oglądasz serial Barwy szczęścia? tak nie

7