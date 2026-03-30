Barwy szczęścia, odcinki 3352-3356: Ewa i Romeo przekraczają granicę pod nieobecność babci

W minionych epizodach telenoweli (3347-3351) Oliwka zamieszkała u Madzi ze względu na rzekome uczucie Tomka do Grażyny. Justin uświadomił Kępskiemu jego własne kłamstwa, a poturbowany Witek znalazł schronienie u Hermana, gdzie natknął się na Justynę Zytko. Malwina przeżywała załamanie po zabiegach kosmetycznych, podczas gdy Daniel zabrał Emila na trening strzelecki bez wiedzy bliskich. Hubert wyznał Lucynie swoje pozytywne uczucia związane z jej osobą. Droga kuracja Malwiny zszokowała Hermana, a Jerzy sugerował batalię o rekompensatę finansową. Tymczasem Justin oraz Ola wynajęli wspólnie loft, gdzie niebezpieczny prezent szybko doprowadził do spięć. Kępski otrzymał kolejną szansę od Oliwki, a konkretne żądania Patryka doprowadziły do zerwania jego relacji z Grażyną. Pogarszające się zdrowie Krystyny zachęciło Jaworskiego do zorganizowania spotkania karcianego, które zbliżyło go do Wandy. Powrót Oliwki do Tomasza nie zredukował problemów, a Szczepan zorganizował Gabi wyjście na strzelnicę, gdzie niespodziewanie zjawili się Emil i Daniel. Zakończenie związku Grażyny i Patryka przykuło uwagę Tomasza, Gabi dyskutowała z Asią o wybrykach Emila, a zrozpaczona Rawiczowa prosiła Natalię o odwiedzenie syna w zakładzie karnym. Małgorzata wytłumaczyła Lei ból po stracie ojca, a Zwoleńska przejęła prawną batalię Soni. Jerzy wpadł na Wandę w lokalnej restauracji, natomiast na sali rozpraw kluczowe okazały się zeznania Dominiki oraz zabezpieczone nagranie Natalii, decydując o przyszłości Soni. Daniel i Hubert odbyli poważną rozmowę po wcześniejszej kłótni.

Barwy szczęścia. Tomek zacznie wypytywać Patryka o Grażynę. Stara miłość nie rdzewieje!

Ignacy i Agata w konflikcie. Streszczenie 3352 odcinka "Barw szczęścia"

Poszukiwania odpowiedniego lokum generują potężne napięcie między Agatą a Ignacym, ponieważ Pyrka regularnie odrzuca kolejne propozycje mieszkaniowe. Natalia deklaruje Dominice chęć złożenia odwołania w procesie Soni. W domu Zwoleńskiej wybucha awantura, gdyż Rawiczowa podpada synowej zaprezentowaniem chorej Lei wideo z Cezarym. Z kolei Jerzy wpada na karcianym spotkaniu na odmienioną Wandę. Jej niespodziewany powrót do towarzyskiego życia wprawia w ogromne osłupienie jej syna, Tomasza.

Tajemnice w hotelu Stańskiego. Co przyniesie 3353 odcinek "Barw szczęścia"?

Organizacja urodzinowego przyjęcia córki bogacza wywołuje potężne starcie z Justinem w hotelu Stańskiego. W efekcie Bruno decyduje się ukryć przed wspólnikami realne zyski z tej imprezy. Wanda definitywnie zamyka etap żałoby, a Wiracka próbuje nawiązać szczerą konwersację z dystansującym się Tomaszem. W tym samym czasie Ignacy dochodzi do wniosku, że jego partnerka celowo opóźnia wyprowadzkę, pragnąc zachować domowe ciepło gwarantowane przez Lucynę. Tę rodzinną sielankę brutalnie przerywa wezwanie Zwierzchowskiej na komendę w związku z dawnym atakiem na Wilka.

Karolina przekupuje Kajtka. Zaskakujące zwroty akcji w 3354 odcinku "Barw szczęścia"

Ukrywane przed partnerką spotkanie z Grażyną drastycznie pogarsza stosunki Kępskiego i Oliwki. Zbrowska szuka pocieszenia u Madzi, jednak ta postanawia zachować całkowitą neutralność. W hotelowych kuluarach Justin na próżno podważa decyzje Stańskiego, a Karolina próbuje kupić milczenie Kajtka za pomocą nieoficjalnej premii gotówkowej. Odwołanie partii brydża z powodu wypadku Krystyny sprawia, że Jerzy spędza samotny wieczór w towarzystwie Wandy. Aldona wraz z Borysem planują podróż do Aleksa na Wyspy Brytyjskie, a Ewa korzysta z wyjazdu babci i zaprasza do swojego pokoju Romea.

Konfrontacja Małgorzaty i Wandy w 3355 odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Informacja o intymnym spotkaniu Jerzego z Wandą doprowadza Małgorzatę do białej gorączki, co błyskawicznie skutkuje bezpośrednim starciem obu pań. W międzyczasie Borys uświadamia Romeo w kwestii brania odpowiedzialności za własne czyny, doskonale zdając sobie sprawę z jego miłosnych planów wobec dziewczyny. Ewa zwraca się do Elżbiety o zachowanie dyskrecji w sprawie jej nadchodzącej wizyty w gabinecie ginekologicznym przed romantycznym weekendem. Idealny wizerunek Oli w głowie Justina legnie w gruzach, a Tomasz otwarcie oskarża Madzię o zdradzenie Oliwce jego słabości do Grażyny.

Natalia odwiedza Cezarego w areszcie. Dramatyczne chwile w 3356 odcinku "Barw szczęścia"

Basia ostatecznie rezygnuje z kariery zawodowej i wybiera świadczenie emerytalne. Jej nowy rozdział życia u boku wprowadzającego się Tolka spotyka się z ogromną krytyką ze strony Czesława. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą daną Rawiczowej, Natalia pojawia się w zakładzie karnym na widzeniu z Cezarym. Skutkuje to koniecznością przeprowadzenia z Leą bolesnej rozmowy o losach jej taty. Weekendowe plany Borysa i Aldony niszczy niespodziewane wejście Elżbiety, która żąda natychmiastowych wyjaśnień w sprawie relacji Ewy oraz Romea.

"Barwy szczęścia": daty emisji i platformy VOD. Gdzie oglądać nowe odcinki?

Telewizyjna Dwójka pokazuje premierowe epizody "Barw szczęścia" od poniedziałku do piątku punktualnie o 20:05. Najnowsza partia odcinków o numerach od 3352 do 3356 zagości na ekranach w dniach od 6 do 10 kwietnia 2026 roku. Osoby preferujące seans o innej porze mogą śledzić losy ulubionych bohaterów za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD, gdzie regularnie trafiają wszystkie materiały wideo.

- epizod 3352 - zaplanowany na poniedziałek, 6 kwietnia

- epizod 3353 - zaplanowany na wtorek, 7 kwietnia

- epizod 3354 - zaplanowany na środę, 8 kwietnia

- epizod 3355 - zaplanowany na czwartek, 9 kwietnia

- epizod 3356 - zaplanowany na piątek, 10 kwietnia

Warto również sprawdzić swoją wiedzę i rozwiązać krótki test dotyczący obsady, próbując dopasować konkretnych aktorów do ról, na przykład zgadując, kogo na ekranie gra Katarzyna Glinka.

Obsada i fabuła serialu "Barwy szczęścia". Kto występuje w produkcji TVP?

Format "Barwy szczęścia" wykracza poza ramy standardowej telewizyjnej opery mydlanej. Produkcja trafnie portretuje polską rzeczywistość, nie bojąc się trudnych wątków dotyczących przemocy, braku tolerancji czy poważnych kryzysów w rodzinie. Wydarzenia rozgrywające się na osiedlu "Pod Sosnami" oraz przy ulicy Zacisznej sprawiają, że telewidzowie z łatwością utożsamiają się z postaciami na ekranie. Twórcy zapowiadają, że obecny sezon telewizyjny dostarczy fanom nieograniczonej ilości wciągających intryg i niespodzianek.

Przed kamerami regularnie pojawiają się tacy aktorzy jak:

- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

- Anna Mrozowska (jako Renata)

- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)