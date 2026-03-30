Natalia Bukowiecka zdradza swój niezwykły sposób na sukces. To pomogło jej zdobyć upragniony medal

Natalia Bukowiecka wywalczyła tytuł wicemistrzyni globu podczas imprezy halowej w Toruniu, wyrównując jednocześnie krajowy rekord w biegu na 400 metrów.

Biegaczka zaznacza, że fundamentem sukcesu okazała się wysoka skuteczność, odpowiednie reagowanie na skomplikowane okoliczności na bieżni oraz nieoceniony doping rodzimej publiczności.

Po chwili zasłużonego relaksu polska gwiazda rozpocznie szlify formy przed sezonem letnim, którego głównym punktem będą zmagania o prymat na Starym Kontynencie w Birmingham.

Przed reprezentantką naszego kraju stoją teraz kolejne sportowe wyzwania, do których zamierza podejść z całkowicie nowym nastawieniem.

Najszybsza polska specjalistka od dystansu jednego okrążenia zaprezentowała rewelacyjną dyspozycję podczas kluczowego momentu sezonu pod dachem. Biegaczka zdołała wyrównać najlepszy historyczny rezultat w naszym kraju, co ostatecznie zaowocowało upragnionym miejscem na podium. Reprezentująca barwy InPost Sport Teamu zawodniczka zauważa, że droga do tego ogromnego sukcesu wcale nie była usłana różami, a podczas rywalizacji musiała pokonać szereg niespodziewanych trudności.

– Wszystkie biegi, które pobiegłam, może nie były idealne, ale były dobre. Potrafiłam odnaleźć się w różnych sytuacjach i popełniałam mniej błędów niż wcześniej

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie

Złota medalistka podkreśla wyraźnie, że w ostatecznym rozrachunku liczyła się przede wszystkim zdolność błyskawicznej adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków na torze, a nie dążenie do absolutnej perfekcji każdego ruchu podczas biegu.

– Biegałam szybko, choć oczywiście chciałabym szybciej. Te mistrzostwa były jednak bardzo wymagające, dlatego ostatecznie jestem zadowolona, bo liczył się przede wszystkim medal.

Srebrna Natalia Bukowiecka o problemach mentalnych. Zapiski w zeszycie

Zmagania w ramach Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 26 stanowiły dla polskiej lekkoatletki morderczy sprawdzian możliwości fizycznych i psychicznych. Biegaczka musiała zameldować się na starcie aż czterokrotnie w przeciągu zaledwie trzech dni, co stanowiło dla jej organizmu gigantyczne obciążenie. Bukowiecka postawiła wszystko na jedną kartę, aby wywalczyć jak najlepszą lokatę, jednak sam udział w imprezie wiązał się z ogromnym stresem spowodowanym wewnętrznymi barierami.

– W ciągu trzech dni pobiegłyśmy aż cztery razy, więc było to naprawdę duże obciążenie. Dałam z siebie wszystko, żeby zająć jak najwyższe miejsce. Start był dla mnie stresujący, choć wiedziałam, że jestem w dobrej formie. Wcześniej nie potrafiłam tego w pełni pokazać i brakowało mi pewności siebie. Pomogła mi praca mentalna, czyli zapisywanie myśli i powtarzanie sobie, że jestem dobrze przygotowana

Sportsmenka z ogromną wdzięcznością wypowiada się również na temat wyjątkowego wsparcia, jakie każdego dnia otrzymywała ze strony polskich fanów masowo zgromadzonych na toruńskich trybunach.

– Mam dużo szczęścia, bo moja rodzina często mi towarzyszy na zawodach. Jednak start przed polską publicznością to coś wyjątkowego, bo świadomość, że większość kibiców dopinguje właśnie mnie, daje ogromne wsparcie. Runda honorowa przed własnymi kibicami to niesamowite przeżycie

Mistrzostwa Europy w Birmingham. Natalia Bukowiecka broni złotego medalu

Wicemistrzyni globu z zawodów pod dachem oraz zdobywczyni brązowego krążka igrzysk olimpijskich w Paryżu jasno komunikuje, że jej absolutnym priorytetem pozostaje sportowa rywalizacja na otwartym stadionie. Wprawdzie tegoroczny kalendarz lekkoatletyczny nie przewiduje światowego czempionatu na świeżym powietrzu, jednak nadrzędnym celem Polki będzie obrona najcenniejszego trofeum podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Gwiazda bieżni wywalczyła to wspaniałe złoto zaledwie dwa lata wcześniej w rzymskich mistrzostwach i teraz jest głodna kolejnych sukcesów na europejskiej arenie.

– W tym roku moje nastawienie jest zdecydowanie lepsze niż w poprzednim sezonie. Czuję dużą motywację, chciałabym już wyjść na stadion i rozpocząć sezon na świeżym powietrzu. Wiem, jak wyglądały moje treningi i wierzę, że przełożą się na dobre wyniki. Konkurencja jest bardzo mocna, co było widać już na mistrzostwach świata, więc przede mną dużo pracy

Krótkie wakacje Natalii Bukowieckiej. Potem obóz w RPA i wyjazd do Botswany

Zanim jednak utalentowana biegaczka powróci do morderczych obciążeń treningowych, zaplanowała sobie zasłużony okres całkowitej regeneracji z dala od tartanowej bieżni. Bezpośrednio po naładowaniu akumulatorów polska ekipa wyruszy na wyczerpujące zgrupowanie szkoleniowe do Republiki Południowej Afryki, skąd przeniesie się prosto na elitarny światowy czempionat sztafet organizowany na terenie Botswany. Taka układanka logistyczna stanowi perfekcyjne wręcz rozwiązanie tuż przed inauguracją najważniejszych startów w tej części roku.

– Po zgrupowaniu czekają nas mistrzostwa świata sztafet w Botswanie, więc logistycznie to najlepsze rozwiązanie. Cieszę się, że sezon zaczniemy od sztafet, bo to jest zawsze dobre przetarcie przed startami indywidualnymi. Jako zespół zrobiłyśmy duży krok do przodu, zarówno sztafeta kobieca, jak i mieszana są w ścisłej czołówce. Widać, że brakuje nam już tylko dopracowania detali.

Pytana o konkretne plany na nadchodzące kilkanaście dni swobody, wicemistrzyni z Torunia przyznała z uśmiechem, że zamierza wykorzystać ten bezcenny czas w zaciszu własnego domu rodzinnego.

– Teraz przede mną czas na regenerację. Cieszę się, że święta spędzę w domu. Chętnie pomogę rodzicom, choć raczej w mniej wymagających pracach. W czym się najlepiej odnajduję? W przygotowywaniu słodkości i oczywiście… w ich jedzeniu –