Złoty chłopak, odcinek 263: Szokująca prawda o Abidinie wychodzi na jaw! Ferit musi się podzielić rodzinną fortuną

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (262) Seyran spotkała się z Feritem, by powiedzieć mu o Abidinie, a on poinformował ją, że na prośbę Diyar musi zerwać z nią kontakt. Sinan odkrył ich spotkania i oskarżył Seyran o kłamstwa oraz o to, że wciąż kocha byłego męża. Tymczasem rodzina Diyar zgodziła się na małżeństwo, a Ferit ogłosił, że ślub odbędzie się jak najszybciej. Abidin wtargnął do rezydencji Korhanów i publicznie ujawnił, że jest członkiem tej rodziny, oskarżając Halisa o zamordowanie jego rodziców. Na końcu Sinan i Seyran zabrali Abidina z rezydencji, a Esme zwróciła się do Gulgun o pomoc w sprawie wizyty u ginekologa.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 263

Wychodzi na jaw, że Abidin jest nieślubnym synem rodziny Korhanów. Abidin, konfrontując się z mrocznymi sekretami z przeszłości, jest zdeterminowany, by się zemścić. Teraz rodzinę Korhan czeka wojna, której nie mogli przewidzieć. Ferit proponuje mu część rodzinnego majątku. Esme dowiaduje się, że jest w ciąży. Ferit mimo komplikacji może liczyć na wsparcie Diyar. Seyran przyznaje się Sinanowi, że nie potrafi być z nim szczęśliwa.

10

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 7 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 263. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet