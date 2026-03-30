Barwy szczęścia, odcinek 3352: Kłótnie i szokujące nagranie! Rawiczowa igra z synową

Fani produkcji z pewnością pamiętają napięte wydarzenia z poprzedniej odsłony serii, odcinka 3351. Jerzy natknął się na Wandę w lokalnym bistro, gdzie za jej namową pozwolił sobie na odrobinę słodkości. Tymczasem Krystyna, widząc doskonałą formę Kępskiej, doszła do wniosku, że ta ma już dość życia w żałobie. Najwięcej emocji dostarczyła jednak rozprawa sądowa dotycząca Soni. Dominik szczegółowo opisał jej niezwykle niszczącą relację ze Stefaniakiem, z kolei Natalia zaprezentowała sędziemu porażający materiał wideo z ukrytej kamery. W międzyczasie Hubert wszedł w ostrą polemikę z Danielem, zarzucając mu wieloletnie zaniedbywanie potrzeb Asi oraz Emila, po czym zdecydował się na niezwykle szczerą konwersację z młodym bohaterem.

Barwy szczęścia. Uzależniona Renata zaatakuje Kodura!

Gorączkowe poszukiwania wymarzonego lokum stają się kością niezgody pomiędzy Agatą a Ignacym, ponieważ kobieta systematycznie odrzuca wszystkie proponowane mieszkania. Natalia stara się podtrzymać Dominikę na duchu, gwarantując złożenie apelacji w procesie Soni. Gorąca atmosfera panuje również w domu Zwoleńskiej. Rawiczowa mocno naraża się swojej synowej, prezentując przeziębionej Lei nagranie z udziałem Cezarego. Równolegle Jerzy wpada na kompletnie odmienioną Wandę podczas partii brydża, a nagły powrót kobiety do aktywnego i towarzyskiego życia wprawia w ogromne osłupienie jej syna, Tomasza.

Zastanawiacie się, kiedy będzie można śledzić dalsze losy ulubionych postaci? Obyczajowa produkcja stacji TVP2 gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05. Najnowszy, 3352. epizod zostanie zaprezentowany widzom w poniedziałek, 6 kwietnia 2026 roku. Osoby, które w tym czasie nie będą mogły zasiąść przed odbiornikami, absolutnie nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie aktualne oraz archiwalne odcinki telenoweli są stale dostępne w ofercie internetowej platformy streamingowej TVP VOD.

Telewizyjny hit TVP to znacznie więcej niż standardowa opowieść obyczajowa. Produkcja stanowi doskonałe odzwierciedlenie problemów polskiego społeczeństwa, nie bojąc się poruszać tak trudnych kwestii, jak przemoc, brak tolerancji czy skomplikowane relacje rodzinne. Wydarzenia rozgrywające się na osiedlu „Pod Sosnami” przy warszawskiej ulicy Zacisznej sprawiają, że telewidzowie z łatwością mogą utożsamiać się z bohaterami. Twórcy zapowiadają, że w bieżącym sezonie nie zabraknie spektakularnych zwrotów akcji oraz wielu niespodzianek. Na ekranie możemy podziwiać plejadę znakomitych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi: