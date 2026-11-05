Barwy szczęścia, odcinek 3441: Kosztowny wybryk Ksawerego i surowe konsekwencje. Kasię i Łukasza załamie zachowanie syna [ZDJĘCIA]

Poważne kłopoty Ksawerego w 3441. odcinku „Barw szczęścia”

W nadchodzącym, 3441. odcinku serialu nastoletni Ksawery (Bartosz Gruchot) posunie się do złośliwego żartu wobec szkolnej koleżanki i uszkodzi jej telefon. Wybryk chłopaka szybko wyjdzie na jaw, ponieważ rodzice poszkodowanej Aliny nie zamierzają zignorować tej sprawy. Wezwani do szkoły Kasia (Katarzyna Glinka) oraz Łukasz (Michał Rolnicki) będą musieli stanąć twarzą w twarz ze wzburzonym ojcem dziewczynki. Wściekły mężczyzna postawi sprawę jasno i zażąda wypłaty czterech tysięcy złotych za zepsute urządzenie. Ta trudna rozmowa uświadomi Górkom, jak duże skutki niesie za sobą bezmyślność ich dziecka. Rodzice staną nie tylko przed sporym problemem finansowym, ale przede wszystkim przed koniecznością opanowania zachowania syna, które z każdym dniem coraz bardziej wymyka się spod ich kontroli.

„Barwy szczęścia”, odcinek 3442. Kłótnia Kasi i Celiny o wychowanie Ksawerego

Bezradna wobec nadpobudliwości i buntu syna Kasia zacznie powoli tracić resztki cierpliwości. Dotychczasowe metody zaradcze, w tym podrzucanie lokalizatorów w celu ukrócenia wagarów czy konsultacje u lekarza psychiatry, okazały się całkowicie nieskuteczne. Mimo braku efektów Górka stanowczo odrzuci jakiekolwiek próby ingerencji osób trzecich w wychowanie Ksawerego. Przekona się o tym Celina (Orina Krajewska), która w 3442. odcinku „Barw szczęścia” spróbuje wesprzeć zagubionego chłopaka. Jej dobre chęci doprowadzą jednak wyłącznie do gwałtownej awantury z matką nastolatka, gdyż obie kobiety mają zupełnie inne poglądy na to, jak należy z nim postępować.

Kiedy oglądać 3441. odcinek serialu „Barwy szczęścia”? Data i godzina emisji

Stacja TVP2 pokazuje nowe odsłony serialu „Barwy szczęścia” regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05. Widzowie zobaczą premierowy 3441. odcinek w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną emisję, mogą w każdej chwili nadrobić zaległości za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD.

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