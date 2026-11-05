Słynna golfistka w odważnej sesji na jachcie. Zdjęcia wywołały poruszenie w sieci

Spis treści Charley Hull w bikini. Zobacz gorące zdjęcia angielskiej golfistki

Pochodząca z Anglii Charley Hull należy do czołówki najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek w świecie kobiecego golfa. Ta urodziwa 30-latka wywalczyła dotychczas dziewięć profesjonalnych tytułów, w tym trzy w cyklu LPGA Tour oraz pięć w rozgrywkach Ladies European Tour. Swój życiowy sukces odnotowała w lutym 2026 roku, kiedy to awansowała na rekordowe trzecie miejsce w światowym rankingu. Sportsmenka regularnie reprezentuje barwy Europy podczas turnieju Solheim Cup, a jej charyzma oraz unikalny styl sprawiają, że cieszy się ogromną sympatią ze strony kibiców.

Teraz utytułowana sportsmenka ponownie przyciągnęła uwagę sympatyków, chwaląc się nienaganną figurą w trakcie wyprawy prywatnym jachtem. Wszystko za sprawą tego, że Charley Hull zapozowała w wyjątkowej sesji dla magazynu „Sports Illustrated”. Gwiazda golfa udostępniła w sieci efekty tej współpracy, publikując ujęcia w stroju kąpielowym, co wywołało lawinę entuzjastycznych komentarzy od internautów.

„Perfekcyjna!” – ocenił jeden z komentujących fanów.

„Powinnaś wydać cały kalendarz!” – dodał z zachwytem kolejny obserwator.

Charley Hull w bikini. Zobacz gorące zdjęcia angielskiej golfistki