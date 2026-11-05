W poprzednim odcinku Sila przywiozła Metina do rodzinnego domu, aby zapewnić mu spokój i wsparcie bliskich. Hancer gościła u siebie Cihana, a Yonca wywierała presję na Beyzę i usiłowała zmusić ją do podjęcia pracy. W tym samym czasie Derya odeszła od Cemila, zamykając ten rozdział ich życia raz na zawsze. Prawdziwym wstrząsem okazał się jednak czyn Beyzy, która odebrała Cihanowi syna. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 248 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku syn Cihana trafi do domu dziecka. Hancer nie poradzi sobie z poczuciem winy i weźmie na siebie całą odpowiedzialność za to, co się stało. Mukadder od razu wykorzysta sytuację i bez wahania skieruje ostre oskarżenia w stronę dziewczyny. Jednocześnie Cemil zacznie zmagać się z potężnymi wyrzutami sumienia po odejściu Deryi. Sytuację pogorszy fakt, że Mukadder dowie się o ucieczce Metina.

„Panna młoda” odcinek 248 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 248. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się w piątek, 13 listopada 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer. Dziewczyna mimo osierocenia i trudnego dzieciństwa robi wszystko, by ratować chorego brata. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, następcą wpływowego rodu. Choć początki w rezydencji są trudne przez intrygi Mukadder, między małżonkami z czasem rodzi się szczere uczucie. Serial skupia się na walce o miłość w świecie pełnym rodzinnych tajemnic i bezwzględnych zasad. Bohaterowie muszą pokonać wiele przeszkód, by w końcu zawalczyć o własne szczęście. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)