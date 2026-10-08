Barwy szczęścia, odcinek 3429: Szczepka będzie błagała Weronikę, by ta milczała. To koniec jej kariery?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-08 10:30

W 3429. odcinku „Barw szczęścia” Weronika, kontynuując dziennikarskie śledztwo w sprawie leków opioidowych, odkryje coś szokującego. Przyłapie Szczepkę – znajomą Huberta z pracy – na tajnym spotkaniu z Kamilem Janasem. Lekarka z pogotowia znajdzie się w potrzasku i poprosi dziennikarkę o dyskrecję. Poznaj szczegóły!

Weronika w „Barwach szczęścia” nakryje Szczepkę na rozmowie z dilerem (odc. 3429)

Dziennikarka ani myśli odpuszczać tematu oszustw związanych z receptami na opioidy. W 3429. odcinku telenoweli „Barwy szczęścia” Weronika zacznie dyskretnie obserwować Kamila Janasa. W pewnym momencie przyłapie go na potajemnym spotkaniu ze Szczepką. Będzie to dla niej kluczowy dowód w prowadzonym śledztwie, któremu zechce przyjrzeć się z bliska. Wciąż pozostaje jednak pytanie, jak wpłynie to na pozycję dziennikarki w pracy. Temat ten już wcześniej sprawił, że pomiędzy Weroniką a Kornelem mocno zaiskrzyło, a to tylko ułamek nadciągających kłopotów. Kobieta będzie musiała zachować szczególną ostrożność, bo jej dociekliwość nie każdemu przypadnie do gustu.

Szczepka ze łzami w oczach błaga Weronikę o litość. Co wydarzy się w 3429. odcinku „Barw szczęścia”?

Po tym odkryciu Weronika postanowi wprost zapytać Szczepkę o jej kontakty z Janasem. Zdemaskowana lekarka szybko uświadomi sobie powagę sytuacji, co wywoła u niej prawdziwy strach. Będzie przerażona perspektywą publikacji artykułu, nad którym pracuje dziennikarka. W akcie desperacji nie spróbuje unikać odpowiedzi, ale wprost zacznie błagać Weronikę o zachowanie milczenia i oszczędzenie jej kariery oraz życia prywatnego. To dowód na to, jak wielki strach wywołuje u niej wizja upublicznienia całej sprawy.

Gdzie i kiedy oglądać 3429. odcinek „Barw szczęścia”?

Nowe losy bohaterów „Barw szczęścia” można śledzić od poniedziałku do piątku o 20:05 w TVP2. Odcinek oznaczony numerem 3429 stacja wyemituje w środę, 28 października 2026 roku. Osoby, które przegapią premierę w telewizji, mogą obejrzeć go w dowolnej chwili na platformie TVP VOD.

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