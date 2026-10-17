Barwy szczęścia, odcinek 3424: Zmarły mąż Józefiny miał drugiego syna? Broda okaże się bratem Cezarego [ZDJĘCIA]

Małgorzata odkrywa tajemnicę na zdjęciach z przeszłości

Wszystko rozpocznie się od zwykłego przeglądania starych zdjęć u Rawiczowej. To właśnie wtedy Małgorzata dostrzeże niesamowite podobieństwo między zmarłym Bogdanem a Kajetanem. Z każdą chwilą będzie coraz pewniejsza, że to nie jest przypadek. W 3423. odcinku serialu Małgorzata zada Józefinie bezpośrednie pytanie o pokrewieństwo Brody i Cezarego. Okaże się, że seniorka od lat doskonale wie, kto jest ojcem Kajetana.

Józefina chce zataić prawdę przed Kajetanem

Małgorzata nie da za wygraną i w 3424. odcinku będzie namawiać Rawiczową do wyznania prawdy Brodzie. Józefina jednak twardo postanowi milczeć, uważając, że w ten sposób chroni Cezarego. Seniorka nie będzie chciała dopuścić do ujawnienia rodzinnego sekretu. Małgorzata znajdzie się w patowej sytuacji – będzie znać prawdę, ale napotka kategoryczny sprzeciw Józefiny.

Broda poznaje prawdę o ojcu i majątku Rawiczów

Przełom nastąpi w 3425. odcinku, gdy Kajetan dowie się, że to Bogdan Rawicz był jego ojcem. Choć początkowo będzie w szoku, szybko zacznie kalkulować. Broda zaplanuje oficjalną zmianę nazwiska i upomni się o część spadku. Co więcej, w lokalu bezceremonialnie oznajmi Natalii (Maria Dejmek), że są rodziną, czym całkowicie ją zszokuje. Zwoleńska nie będzie miała pojęcia o kolejnym mrocznym sekrecie Rawiczów.

Kajetan błyskawicznie przystosuje się do nowych realiów. Wieść o tym, że jego ojcem był Bogdan Rawicz, da mu szansę nie tylko na nową tożsamość, ale i potencjalne bogactwo. Latami skrywana przez Józefinę tajemnica ostatecznie wywróci życie Brody i całej rodziny do góry nogami.

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