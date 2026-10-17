Barwy szczęścia, odcinek 3434: Szczepka zapłaci wysoką cenę za aferę opioidową? Jej kariera zawiśnie na włosku

Szczepka uwikłana w aferę opioidową w 3434. odcinku "Barw szczęścia"

W 3434. odsłonie „Barw szczęścia” Szczepka zmierzy się z ogromnym kryzysem. Śledztwo i podejrzenia o udział w nielegalnym obrocie farmaceutykami na receptę mogą na zawsze przekreślić jej przyszłość. Stawką w tej groźnej sytuacji staje się nie tylko kariera lekarki, ale też jej wolność. Zrozpaczona bohaterka postanowi poszukać ratunku u Huberta, którego dobrze zna z czasów wspólnej pracy w ratownictwie medycznym. Źródłem tych potężnych problemów jest śledztwo dziennikarskie prowadzone przez Weronikę. Przypomnijmy, że w 3429. epizodzie reporterka śledziła Kamila Janasa, podejrzewanego o dilerkę. Podczas obserwacji dziennikarka nakryła mężczyznę na tajnym spotkaniu ze Szczepką. Ten moment rzucił poważny cień na kobietę i na stałe powiązał ją z głośnym skandalem wokół silnych leków.

Lekarka drży przed więzieniem. Dramat Szczepki w 3434. epizodzie "Barw szczęścia"

Sytuacja staje się dramatyczna, a ujawnienie skandalu grozi całkowitym zrujnowaniem życia zawodowego lekarki. Odebranie prawa do wykonywania zawodu to koniec pracy w medycynie, jednak to właśnie wizja kary więzienia przeraża kobietę najbardziej. Z tym ogromnym bagażem strachu i beznadziei bohaterka zjawi się u Huberta, szukając oparcia w kryzysie. Fani „Barw szczęścia” w 3429. odsłonie produkcji widzieli, jak zdesperowana Szczepka chciała powstrzymać Weronikę. Kiedy reporterka przedstawiła jej fakty zebrane podczas obserwacji, medyczka błagała o wstrzymanie publikacji tekstu. Doskonale zdawała sobie sprawę, że ten artykuł bezpowrotnie pogrzebie jej dotychczasowe osiągnięcia.

Czy afera opioidowa w 3434. odcinku "Barw szczęścia" przyniesie kolejne ofiary?

Całą intrygę zagęszcza dodatkowo narastający spór na linii Weronika-Kornel. W 3430. odcinku telewizyjnego hitu reporterka zorientowała się, że Błażej wraz z Kornelem po cichu ocenzurowali przygotowany przez nią tekst o handlu receptami na opioidy. Z artykułu usunięto niezwykle istotny fragment uderzający w hotel należący do Stańskiego. Narastający konflikt doprowadził do tego, że w 3432. epizodzie, po kolejnej ostrej wymianie zdań z szefostwem, Weronika rzuciła papierami i odeszła z pracy. Równolegle, w 3434. odcinku „Barw szczęścia”, Szczepka pozostaje sam na sam ze swoimi lękami. Jej niezapowiedziana wizyta u Huberta udowadnia, w jak ogromnej panice przed nadchodzącymi konsekwencjami się znajduje. Na ten moment nie wiadomo, czy bohaterka zdoła uciec przed wymiarem sprawiedliwości i utrzymać swoje kwalifikacje.

Data i godzina emisji 3434. odcinka serialu "Barwy szczęścia"

Premierowe losy ulubionych bohaterów „Barw szczęścia” można śledzić od poniedziałku do piątku, zawsze o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek oznaczony numerem 3434 zostanie zaprezentowany widzom w środę, 4 listopada 2026 roku. Osoby, które nie zdążą usiąść przed telewizorem, znajdą wszystkie dotychczas wyemitowane epizody w oficjalnym serwisie streamingowym TVP VOD.

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