La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 501: Cruz hojnie obdaruje Marię Antonię, a Catalina znów postawi wszystko na miłość [ZDJĘCIA]

Cruz pożegna Maríę Antonię w 501. odcinku „La Promesy”

Maria Antonia po romansie z Alonso opuści pałac, ale zanim zniknie czeka ją jeszcze spotkanie z Cruz, która zdecyduje się na wymowny gest wobec niej. Na pożegnanie wręczy Marii Antonii naszyjnik z pereł, który wcześniej dostała od Alonsa. Prezent ma dla niej szczególne znaczenie.

W 501. odcinku „La Promesy” Catalina ponownie poprosi Pelaya o powrót

Catalina i Pelayo zostali zmanipulowani przez Cruz i Lorenzo oraz wplątani w nieczystą grę związaną nielegalnym biznesem. Po tym jak wszystkie majchlojki wyszły na jaw Pelayo stracił majątek i załamał się. Catalina poczuła się przez Palaya zdradzona i zaczęła żywić wobec niego urazę. Po czasie jednak będzie chciała odbujdować relację W 500. odcinku przekonywała go, aby spróbować zawalczyć o związek, a w 498. odcinku ponownie poprosi go, by wrócił z nią do La Promesy. Wcześniej dziewczyna próbowała już przekonać go do wspólnej.

Jana i Manuel znajdą nowe schronienie dla Píi w 501. odcinku „La Promesy”

W 494. odcinku Janacwyznała Manuelowi, że Pia żyje, a w 499. oboje odwiedzili ją w kryjówce i próbowali znaleźć sposób, by ją stamtąd wydostać. Jana i Manuel będą kontynuować działania mające pomóc dziewczynie. W 501. odcinku markiz wyrazi zgodę, by kobieta została przeniesiona z jaskini do chaty Ramony. To ważna zmiana po długim okresie ukrywania jej przed otoczeniem, tym bardziej, że coraz trudniej jej egzystować w samotności.

Simona pomoże Virtudes, a Manuel wyzna Janie prawdę w 501. odcinku „La Promesy”

Simona miała ogromny problem, aby zacząć żyć pod jednym dachem ze swoim ukochanym synkiem Adolfitem. Teściowe nie chcieli wydać jej dziecka ze względu na jej marną sytuację finansową. Teraz Simona spróbuje pomóc jej znaleźć rozwiązanie i ostatecznie w 501. odcinku „La Promesy” znajdzie sposób, by Virtudes mogła zamieszkać z teściami i opiekować się dzieckiem.

Ważna rozmowa czeka również Janę i Manuela. Manuel wyzna ukochanej, że Rómulo zna ich sekret. Już w 500. odcinku zarządca powiedział Manuelowi, że wie o jego romansie z Janą. Teraz informacja ta dotrze do samej dziewczyny i może wpłynąć na ich dalsze decyzje.

„La Promesa – pałac tajemnic” – data i godzina emisji 501. odcinka

501. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Epizod będzie można obejrzeć także w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Cruz, Maríi Antonii, Cataliny, Pelaya, Jany, Manuela i pozostałych bohaterów.

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