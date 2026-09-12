M jak miłość, odcinek 1939: Proces Igora Jabłońskiego dobiega końca. Sąd wymierzy surową karę [ZDJĘCIA]

Finał procesu Igora Jabłońskiego w 1939. odcinku „M jak miłość”

Dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich to rozstrzygnięcie zamknie pewien wyjątkowo mroczny etap. Złoczyńca przez bardzo długi czas terroryzował ich najbliższe otoczenie, stwarzając realne niebezpieczeństwo. Lista jego przewinień jest niezwykle długa, a znajdują się na niej między innymi zlecenia morderstw, brutalne pobicia, zastraszanie oraz znęcanie się nad własną małżonką. W przeszłości doszło nawet do dramatycznej sytuacji, gdy przetrzymywana przez niego Paulina drżała o własne życie.

Kluczowe decyzje zapadną na sali sądowej w 1939. epizodzie uwielbianego przez widzów serialu. Żona mafiosa ostatecznie przełamie strach i złoży obciążające go zeznania, mimo że będzie musiała stawić czoła jego obecności i zabiegom adwokatów. Prawnicy zrobią wszystko, by zniszczyć jej wiarygodność przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura zgromadziła jednak na tyle mocne dowody, że bez problemu udowodni przestępcy znacznie szerszą działalność kryminalną, nie opierając się wyłącznie na słowach zastraszanej kobiety.

Adwokat zaatakuje Paulinę w 1939. odcinku „M jak miłość”

Pojawienie się Pauliny w roli głównego świadka oskarżenia wywoła spore poruszenie na sali. Pełnomocnik oskarżonego spróbuje całkowicie zdezawuować jej prawdomówność, brutalnie punktując jej dotychczasowe wybory życiowe. Wyciągnie na światło dzienne fakt, że przez trzy lata trwania związku małżeńskiego kobieta unikała pracy zarobkowej, chętnie czerpiąc korzyści z luksusowego życia u boku męża, i nie odeszła, mimo świadomości jego brudnych interesów. Prawnik przypomni zgromadzonym, że wniosek rozwodowy trafił do sądu ze sporym opóźnieniem, a na dodatek cofnął go Andrzej Budzyński, z którym w przeszłości łączył ją płomienny romans.

Żona pogrąży Igora Jabłońskiego w 1939. odcinku „M jak miłość”

Szansę na sprostowanie tych niewygodnych faktów stworzy kobiecie Kamil Gryc. Bohaterka szczerze wyzna, że darzyła Igora ogromnym uczuciem i z tego powodu brakowało jej sił na stanowcze odcięcie się od toksycznego partnera, a ponadto bała się posłać go za kratki. Przed sądem padną jednak stanowcze słowa potwierdzające, że doskonale orientowała się w mafijnych strukturach i wiedziała o zlecanych przez niego egzekucjach. Wytłumaczy zarazem, że poprosiła o pomoc prawną akurat Budzyńskiego, ponieważ uchodzi on za człowieka o nieskazitelnej reputacji, którego żaden kryminalista nie jest w stanie kupić ani uciszyć.

Przełomowym momentem rozprawy będzie oświadczenie kobiety, że jej miłość do przestępcy ostatecznie wygasła. Ta deklaracja natychmiast rozwścieczy Jabłońskiego, który zlekceważy obecność strażników i zacznie bezpośrednio odzywać się do swojej żony. Jego agresywna postawa jednoznacznie dowiedzie, że nawet na ławie oskarżonych nie potrafi powstrzymać się przed psychicznym terroryzowaniem swojej ofiary.

Igor Jabłoński skazany na dożywocie w 1939. odcinku „M jak miłość”

Batalia sądowa znajdzie swój finał, który dla bezwzględnego przestępcy okaże się absolutnie bezlitosny. Zgromadzony materiał dowodowy sprawi, że w 1939. odcinku „M jak miłość” sąd nie będzie miał najmniejszych wątpliwości co do winy oskarżonego i skaże go na najwyższy z możliwych wymiarów kary, czyli dożywotnie pozbawienie wolności.

Niestety, surowy werdykt nie przyniesie upragnionego spokoju w życiu Andrzeja, Magdy oraz samej Pauliny. Jeszcze zanim sędzia ogłosi decyzję, Budzyński odbierze wysoce niepokojącego SMS-a nadanego z anonimowego numeru, co od razu zasugeruje, że na wolności wciąż działają wierni żołnierze mafiosa. Sam skazany, wyprowadzany z sali w asyście policjantów, zachowa zimną krew, wysyłając mecenasowi jasny sygnał, że więzienne mury nie przeszkodzą mu w kontynuowaniu osobistej wendetty.

„M jak miłość” odcinek 1939. Gdzie i kiedy oglądać?

Fani popularnej telenoweli będą mogli śledzić najnowsze wydarzenia z życia bohaterów w poniedziałek 14 września 2026 roku dokładnie o godzinie 20:50 na antenie telewizyjnej Dwójki. Stałe pasmo nadawania produkcji to poniedziałkowe i wtorkowe wieczory o 20:50. Ponadto wszystkie wyemitowane fragmenty udostępniane są widzom za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

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