La Promesa, odcinek 476: Catalina zdradzi Simonie co zaszło między nią a Adriano, a Cruz dostaje niepokojące wieści o Curro

Cruz drży o Manuela w 476. odcinku "La Promesy"

Wcześniej, w 465. odcinku, Cruz i Alonso otrzymali wiadomość, że ich syn żyje. Teraz jednak radość związana z tamtą informacją zostanie zastąpiona przez strach. Cruz dowie się o bombardowaniach w miejscu, z którego Manuel przesyłał wiadomości. Markiza nie będzie wiedziała, co dzieje się z synem i czy jest bezpieczny. Informacja ta szczególnie mocno na nią wpłynie, ponieważ Manuel nadal przebywa na wojnie.

Catalina powie Simona o Adrianie w 476. odcinku "La Promesy"

Równie dużo emocji będzie towarzyszyć Catalinie. W 476. odcinku zdecyduje się opowiedzieć Simona o pocałunku z Adrianem. Nie będzie to dla niej łatwe wyznanie, szczególnie że ich relacja od pewnego czasu wymyka się spod kontroli. Wcześniej, w 473. odcinku, Cruz przyłapała ich w swoich objęciach.

Problemy wśród służby w 476. odcinku "La Promesy". Virtudes walczy o syna, a Santos dostaje reprymendę

Tymczasem wśród pracowników La Promesy nadal będzie napięta atmosfera. Virtudes dowie się o zbiórce pieniędzy organizowanej przez służbę. Ma ona pomóc jej w walce o odzyskanie syna. Teściowie zażądali od niej 550 peset.

Natomiast Rómulo ostrzeże Santosa, że kolejne konflikty z Lope i Verą mogą mieć dla niego poważne konsekwencje. Jeśli sytuacja się nie zmieni i nie przestanie nękać pokojówki i grozić Lope może nawet stracić pracę.

"La Promesa", odcinek 476 – kiedy i gdzie oglądać?

476. odcinek „La Promesy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku o godz. 15:05 na TVP2. Serial można również oglądać online za pośrednictwem TVP VOD, gdzie dostępne są odcinki produkcji. Widzowie poznają dalsze losy mieszkańców pałacu, a szczególnie ważne okażą się informacje dotyczące Manuela, sekret Cataliny oraz sytuacji Virtudes.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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