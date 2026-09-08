Barwy szczęścia, odcinek 3401: Zwolnienie Joli rozwścieczy jej wielbicieli. Tłum zaprotestuje przed redakcją „Szoku”

W 3401. odcinku „Barw szczęścia” Kornel narazi się fanom Joli

W 3401. odcinku telenoweli „Barwy szczęścia” atmosfera w redakcji gazety „Szok” stanie się niezwykle napięta za sprawą oburzonych miłośniczek Joli. Jak przekazuje serwis swiatseriali.interia.pl, Kornel Jezierski (w tej roli Marcin Perchuć) pożali się Radomirowi Branickiemu, że podczas drogi do biura padł ofiarą ataku ze strony czytelniczek. Wzburzone kobiety będą kategorycznie żądać odpowiedzi na pytanie, dlaczego popularna wróżka nagle zniknęła z łamów czasopisma.

Branicki błyskawicznie połączy fakty, uświadamiając sobie, że klienci wykupili specjalne abonamenty na ezoteryczne usługi, które z powodu zwolnienia przestały być realizowane. Lawina spływających skarg zmusi zdesperowanego Kornela do natychmiastowego znalezienia zastępstwa dla Kozłowskiej, a skala kryzysu przerośnie jego pierwotne założenia.

Nowa wróżka w „Szoku”? Casting Kornela zakończy się klapą

Jezierski zorganizuje natychmiastowe przesłuchania, aby zrekrutować godną następczynię zwolnionej pracownicy. Szybko jednak zderzy się z twardą rzeczywistością, gdy odkryje, że oczekiwania finansowe kandydatek znacznie przewyższają dotychczasową pensję Kozłowskiej. Zszokowany szef nie będzie w stanie ukryć swojego gniewu.

- Te wróżki powariowały! Mają oczekiwania finansowe z kosmosu. I to nie z tej galaktyki! - stwierdzi.

Sytuację, w której każda z aplikujących kobiet żąda dwukrotności dawnej stawki, spróbuje wykorzystać Branicki. Mężczyzna będzie namawiał szefa do ponownego zatrudnienia Joli, co pozwoliłoby redakcji uniknąć zwrotów pieniędzy za abonamenty i zredukować niepotrzebne koszty zatrudnienia.

Niespodziewana wizyta Joli. Pożegnanie z redakcją w 3401. odcinku „Barw szczęścia”

W samym środku tych nerwowych dyskusji w progach redakcji „Szoku” nieoczekiwanie stanie sama Jola. Zaskoczony Kornel wcale nie ucieszy się z tego widoku, choć Branicki uzna jej pojawienie się za idealne wyjście z redakcyjnego kryzysu.

Jezierski stanowczo odrzuci opcję przywrócenia jej do pracy, pamiętając doskonale, jak w 3181. odcinku stracił 50 tysięcy złotych, stawiając całą kwotę na „szczęśliwe numerki” wytypowane przez Kozłowską. Mężczyzna wciąż czuje żal i obwinia dawną podwładną o tę bolesną porażkę finansową.

Tymczasem wróżka wcale nie przyjdzie, by walczyć o odzyskanie posady. Kobieta pojawi się wyłącznie w celu pożegnania z dawnymi współpracownikami, co Kornel bezwzględnie skwituje chłodną informacją, że proces rekrutacji na jej miejsce wciąż trwa w najlepsze.

Szantaż i żądanie podwyżki. Jola stawia twarde warunki Kornelowi

Szef gazety zacznie ostentacyjnie opowiadać o trwających poszukiwaniach nowej ezoteryczki. Kiedy Jola dopyta, czy wciąż trwa polowanie, Jezierski rzuci złośliwą ripostą:

- Tak, na czarownice.

Mimo ponownych prób interwencji ze strony Branickiego, który znów przypomni o stratach związanych z abonamentami, Kornel pozostanie głuchy na racjonalne argumenty.

Ku jego wielkiemu zdziwieniu, Kozłowska szybko sprowadzi dyskusję na ziemię.

- Ale ja nie jestem zainteresowana – oznajmi Kozłowska.

Chwilę później wyjawi jednak, że byłaby skłonna ponownie zasiąść za swoim dawnym biurkiem, ale wyłącznie po spełnieniu jednego, kluczowego warunku.

- No, chyba że jakaś podwyżka się znajdzie – doda.

Tym samym Kornel stanie pod ścianą i będzie musiał dokonać bolesnego wyboru pomiędzy własną urazą a świętym spokojem w redakcji.

„Barwy szczęścia” odcinek 3401: kiedy i gdzie oglądać?

Premierowe zmagania bohaterów serialu „Barwy szczęścia” fani mogą śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Najnowszy, 3401. odcinek produkcji zostanie zaprezentowany widzom w piątek, 18 września 2026 roku. Wszystkie wyemitowane dotąd epizody są także stale dostępne w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym opowiadają „Barwy szczęścia”? Fabuła i obsada hitu TVP

Telenowela „Barwy szczęścia” to jeden z największych hitów polskiej telewizji, który ukazuje zawiłe losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Fabuła w niezwykle realistyczny sposób portretuje problemy rodzinne, miłosne rozterki oraz nieustanną walkę z codziennymi przeciwnościami losu.

W obsadzie uwielbianego przez Polaków serialu występują m.in.:

Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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