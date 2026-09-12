Barwy szczęścia, odcinek 3397: Renata odejdzie, ale najpierw rozliczy się z Dominiką! Padnie konkretna kwota - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 3397. odcinku Barw szczęścia? Renata odejdzie z Feel Good

Anna Mrozowska, wcielająca się w postać Renaty w "Barwach szczęścia", w 3397. epizodzie zdecyduje o odejściu z Feel Good. Rozstanie z biznesem nie przebiegnie jednak bez echa, ponieważ bohaterka zaproponuje wspólniczce konkretne warunki. Widzowie dowiedzą się, czy grana przez Karolinę Chapko Dominika zaakceptuje te żądania.

Dominika od jakiegoś czasu boryka się ze świadomością problemów Renaty, które negatywnie wpłynęły na ich relacje, zarówno przyjacielskie, jak i biznesowe w ramach Feel Good. Choć starała się oddzielić prywatne sprawy od zawodowych, w poprzednich odcinkach konflikt narastał. Dodatkowo Damian (Michał Lesień-Głowacki) sugerował jej wręcz odebranie Renacie udziałów, twierdząc, że to zmotywuje ją do leczenia uzależnienia.

Renata z Barw szczęścia chce ogromnej zapłaty za udziały w Feel Good

W 3397. odcinku rozstrzygnie się los Renaty w Feel Good. Zamiast cichego odejścia, kobieta zażąda od Dominiki spłaty jej udziałów, podając kwotę w wysokości 200 tys. złotych. W ten sposób Renata planuje ostatecznie zakończyć zawodową relację z Dominiką, co znacząco wpłynie na przyszłość lokalu.

Emisja Barw szczęścia. Kiedy oglądać 3397. odcinek?

Nowe odcinki "Barw szczęścia" pojawiają się na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godz. 20:05. Premiera 3397. odcinka została zaplanowana na poniedziałek, 14 września 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią emisję telewizyjną, wszystkie odcinki są dostępne online w serwisie TVP VOD.

Obsada i fabuła Barw szczęścia

"Barwy szczęścia" to hitowy serial obyczajowy przyciągający rzesze widzów, którzy śledzą codzienne perypetie mieszkańców ulicy Zacisznej w Warszawie. Produkcja realistycznie ukazuje zawirowania życiowe, miłosne rozterki, a także dążenie do realizacji marzeń i pokonywanie przeciwności losu.

Na ekranie możemy zobaczyć wielu utalentowanych aktorów, w tym między innymi:

Annę Mrozowską w roli Renaty Nowak,

Karolinę Chapko jako Dominikę,

Oskara Stoczyńskiego grającego Marcina Kodura,

Lesława Żurka jako Bruno Stańskiego,

Stanisławę Celińską w roli Amelii Wiśniewskiej,

Katarzynę Glinkę jako Kasię Górkę,

Andrzeja Popiela w roli Kajetana Brody,

Oliwię Drożdżyk jako Jankę Dąbrowską,

Marka Siudyma jako Anatola Kłosa (Tolka),

Elżbietę Jarosik jako Józefinę Rawicz,

Marię Dejmek jako Natalię Zwoleńską.

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