Barwy szczęścia, odcinek 3350: Rawiczowa rezygnuje ze spotkania z synem w więzieniu

W poprzednim odcinku (3349) Jaworski w obliczu słabnącego zdrowia Krystyny przygotował specjalne spotkanie przy brydżu. W trakcie tej karcianej partii Jerzy nawiązał znacznie bliższą więź z Wandą. Załamany zakończeniem związku z Grażyną Patryk mógł z kolei liczyć na obecność Justina oraz Oli. Ponowne zejście się Oliwki z Tomaszem absolutnie nie załagodziło konfliktów między partnerami, a sytuację dodatkowo pogorszył niespodziewany kontakt telefoniczny ze strony Wirackiej. W tym samym czasie Szczepan zorganizował nietypową randkę na strzelnicy, gdzie Gabi niespodziewanie wpadła na Daniela i Emila.

Barwy szczęścia. Przerażające odkrycie Dominiki. Oliwka odejdzie od Tomka

"Barwy szczęścia" odcinek 3350. Rawiczowa błaga Natalię o spotkanie z Cezarym

Rozpad relacji łączącej Patryka z Grażyną mocno intryguje Tomasza, dlatego mężczyzna próbuje wyciągnąć wszelkie detale z rozmowy z Justinem. Gabi bardzo martwi się dziwnymi reakcjami Emila i z tego powodu inicjuje poważną dyskusję z Asią. Pozbawiona nadziei Rawiczowa stara się uzyskać przepustkę na spotkanie z synem w zakładzie karnym, ale finalnie prosi Natalię, aby to ona zobaczyła się z Cezarym w jej zastępstwie. Równolegle Małgorzata uzmysławia swojej córce, jak bardzo mała Lea tęskni za tatą, podczas gdy Zwoleńska formalnie zajmuje się przypadkiem Soni i szykuje ją do nadchodzącego procesu.

Emisja serialu "Barwy szczęścia". Kiedy oglądać 3350. epizod w TVP2?

Telewizyjna Dwójka udostępnia nowe odsłony tej popularnej telenoweli w każdy dzień roboczy dokładnie o godzinie 20:05. Premierę odcinka numer 3350 zaplanowano w ramówce stacji na czwartek, 2 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się śledzić losów bohaterów w tradycyjnej telewizji, mają do dyspozycji wygodną alternatywę w postaci platformy internetowej TVP VOD, gdzie zgromadzono całą bibliotekę archiwalnych oraz najnowszych wydań.

"Barwy szczęścia" to polska codzienność w pigułce. Obsada telenoweli

Produkcja Telewizji Polskiej wykracza poza standardowe ramy gatunku, stając się odzwierciedleniem naszego rodzimego społeczeństwa. Twórcy odważnie wprowadzają do scenariusza skomplikowane dylematy, ukazując nie tylko domowe kłótnie, ale również problemy związane z brakiem tolerancji czy agresją. Wydarzenia rozgrywające się w stołecznych realiach na osiedlu „Pod Sosnami” oraz przy ulicy Zacisznej sprawiają, że odbiorcy łatwo sympatyzują z postaciami. Najnowsza seria gwarantuje miłośnikom tytułu potężną dawkę nieprzewidzianych sytuacji oraz dynamicznych zmian w życiu bohaterów.

Aktualna obsada produkcji prezentuje się następująco:

Jasper Sołtysiewicz (wciela się w Justina Skotnickiego)

Adrianna Biedrzyńska (gra Małgorzatę Zwoleńską)

Anna Mrozowska (odgrywa rolę Renaty)

Bronisław Wrocławski (występuje jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (w roli Artura Chowańskiego)

Jakub Wieczorek (gra Borysa Grzelaka)

Karolina Chapko (wciela się w Dominikę Kowalską)

Katarzyna Glinka (odgrywa Kasię Górkę)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (gra Bruno Stańskiego)

Marcin Perchuć (występuje jako Marek Złoty)

Marek Siudym (wciela się w Anatola Koszyka)

Marieta Żukowska (w roli Bożeny Wiśniewskiej)

Michał Rolnicki (gra Łukasza Sadowskiego)

Stanisława Celińska (odgrywa Amelię Wiśniewską)

Wiktoria Gąsiewska (występuje jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (wciela się w Zdzisława Cieślaka)