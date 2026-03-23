Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" udowodnił, że życie bohaterów dalekie jest od sielanki, a nad kilkoma związkami zebrały się czarne chmury. W relacji Oliwki i Tomka narastało napięcie, co dodatkowo pogorszyła Madzia, dostrzegając zainteresowanie Kępskiego sprawami Grażyny. Równolegle Dominika bezskutecznie próbowała namówić Renatę, by stawiła czoła uzależnieniu od opioidów. Trudne chwile przeżywała też Asia, której były mąż Daniel zagroził drogą sądową, jeśli spróbuje ograniczyć jego kontakty z synem. Czego zatem możemy spodziewać się po bohaterach w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3347 - streszczenie

Po wyprowadzce z domu Oliwka znajduje schronienie u Madzi, będąc przekonaną, że Tomek wciąż darzy uczuciem Grażynę. W międzyczasie Kępski, po rozmowie z Justinem, uświadamia sobie, że nie był w pełni szczery wobec swojej ukochanej. Z kolei Marek doznaje kontuzji podczas imprezy u Witka, a dzięki Oldze trafia pod opiekę Hermana, gdzie niespodziewanie wpadają na Justynę Zytko. Równolegle Malwina zmaga się z kryzysem po wizycie w salonie piękności, a Daniel wbrew woli Asi po raz kolejny zabiera Emila na strzelnicę. Obecność Lucyny w domu zaczyna natomiast pozytywnie wpływać na Huberta, przywołując najlepsze wspomnienia z czasów, gdy mieszkał z mamą i babcią.

"Barwy szczęścia" odc. 3347 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które z pewnością przyciągną fanów przed ekrany. Już wkrótce dowiemy się, jakie decyzje podejmą postacie i jak poradzą sobie z nowymi wyzwaniami. Premierowa emisja 3347. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku gości na antenie TVP2, gromadząc przed telewizorami rzesze wiernych fanów. Akcja serialu toczy się na warszawskiej ulicy Zacisznej, gdzie codzienne życie, radości i smutki mieszkańców splatają się w poruszające historie o miłości, przyjaźni i trudnych życiowych wyborach. Dzięki bliskim widzom tematom i wyrazistym postaciom, produkcja od lat utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych seriali. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)