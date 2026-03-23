Emocje w Grabinie i okolicach jak zwykle sięgały zenitu, a ostatni odcinek „M jak miłość” tylko podkręcił atmosferę. Dorota i Bartek zorganizowali kameralną kolację, by oficjalnie powitać w rodzinie Franka, jednak sielankę szybko przerwało niespodziewane pojawienie się ojczyma chłopca, który liczy na część majątku Doroty. Napięcie rosło również u Rogowskich, gdzie Artur kolejny wieczór spędził, pomagając Joannie, co wzbudziło w Marii przekonanie, że nowa koleżanka zadurzyła się w jej mężu. Jakby tego było mało, wyszedł na jaw sekretny związek Natalii i Adama, których w leśniczówce przyłapał razem Rafał. Wygląda na to, że bohaterów czeka naprawdę burzliwy czas. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"M jak miłość" odc. 1921 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zobaczymy, jak więź między Arturem a Joanną zacieśnia się z dnia na dzień, a mężczyzna zaczyna nawet śnić o swojej atrakcyjnej koleżance. Taki rozwój sytuacji nie podoba się Agnes, która postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i konfrontuje się z Dobrzańską, żądając, by ta trzymała się z daleka od jej ojca. Równolegle Maria, wyczerpana opieką nad wnukiem, popełnia bolesne niedopatrzenie i zapomina o urodzinach swojego męża, co głęboko go rani. Tymczasem Franek rozpoczyna naukę w nowej szkole i po raz kolejny staje w obronie Hani. Chłopiec wkrótce stanie przed kolejnym trudnym wyborem, gdy ojczym zmusi go do okradzenia Lisieckiej.

"M jak miłość" odc. 1921 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie ze sobą wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów, dlatego warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w fabule. Najnowszy, 1921. odcinek "M jak miłość" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów, opowiadając historię wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków. Serial zyskał status kultowego dzięki autentycznym postaciom, wciągającym wątkom miłosnym i poruszaniu ważnych, życiowych tematów. Fani uwielbiają go za idealne połączenie codziennych problemów z dramatycznymi zwrotami akcji, które od lat trzymają w napięciu. W serialu występują m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)