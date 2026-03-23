Emocje w Grabinie i okolicach jak zwykle sięgały zenitu, a ostatni odcinek „M jak miłość” tylko podkręcił atmosferę. Dorota i Bartek zorganizowali kameralną kolację, by oficjalnie powitać w rodzinie Franka, jednak sielankę szybko przerwało niespodziewane pojawienie się ojczyma chłopca, który liczy na część majątku Doroty. Napięcie rosło również u Rogowskich, gdzie Artur kolejny wieczór spędził, pomagając Joannie, co wzbudziło w Marii przekonanie, że nowa koleżanka zadurzyła się w jej mężu. Jakby tego było mało, wyszedł na jaw sekretny związek Natalii i Adama, których w leśniczówce przyłapał razem Rafał. Wygląda na to, że bohaterów czeka naprawdę burzliwy czas. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?
"M jak miłość" odc. 1921 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku zobaczymy, jak więź między Arturem a Joanną zacieśnia się z dnia na dzień, a mężczyzna zaczyna nawet śnić o swojej atrakcyjnej koleżance. Taki rozwój sytuacji nie podoba się Agnes, która postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i konfrontuje się z Dobrzańską, żądając, by ta trzymała się z daleka od jej ojca. Równolegle Maria, wyczerpana opieką nad wnukiem, popełnia bolesne niedopatrzenie i zapomina o urodzinach swojego męża, co głęboko go rani. Tymczasem Franek rozpoczyna naukę w nowej szkole i po raz kolejny staje w obronie Hani. Chłopiec wkrótce stanie przed kolejnym trudnym wyborem, gdy ojczym zmusi go do okradzenia Lisieckiej.
"M jak miłość" odc. 1921 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie ze sobą wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów, dlatego warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w fabule. Najnowszy, 1921. odcinek "M jak miłość" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów, opowiadając historię wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków. Serial zyskał status kultowego dzięki autentycznym postaciom, wciągającym wątkom miłosnym i poruszaniu ważnych, życiowych tematów. Fani uwielbiają go za idealne połączenie codziennych problemów z dramatycznymi zwrotami akcji, które od lat trzymają w napięciu. W serialu występują m.in.:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)