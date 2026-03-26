W poprzednim odcinku „Barw szczęścia” (3344) Hubert odkrył, że Daniel zatrudnił się w jego szpitalu jako ochroniarz, a gdy doniósł o tym Asi, ta spodziewała się tylko najgorszego. Witek omówił plany otwarcia klubu z Wiktorem, który namawiał go do przełamania się i ponownego poproszenia ojca o pomoc. Gdy Marek uparcie krytykował pomysł syna, w obronie nastolatka niespodziewanie stanęła Olga. Tymczasem w redakcji "Szoku" doszło do kolejnego ostrego starcia Weroniki z Kornelem.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3345

Marek postanawia wesprzeć syna i prosi Witka o biznesplan klubu, deklaruje nawet gotowość do inwestycji. Natomiast Oliwka, zaskoczona opowieścią Patryka o jego spotkaniach z Kępskim, po powrocie do domu żąda od Tomka natychmiastowych wyjaśnień. Z kolei artykuł Weroniki uświadamia czytelnikom - w tym również Renacie - powagę problemu uzależnienia od opioidów. Tymczasem Dominika przyłapuje przyjaciółkę na wyciąganiu ze śmieci kolejnego opakowania leków.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3345. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 26 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)