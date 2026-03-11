Barwy szczęścia, odcinek 3334: Beata naciska Dorotę, aby powiedziała żonie Radomira o ich romansie

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-11 10:01

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3334, którego emisja zaplanowana jest na 11 marca w TVP2.

W poprzednim odcinku (3333) Hubert przeżył szok, gdy odkrył, że Iwona wystawiła na sprzedaż swoje udziały w domu, Pyrka zwrócił się o pomoc do Natalii, lecz ta nie miała dla niego dobrych wieści, Grad zadzwonił z więzienia do Błażeja z prośbą o widzenie, Kasia i Łukasz zabrali Ksawerego na policję, gdzie złożył zeznania w sprawie wypadku z udziałem psa, Makowski przyszedł do Mariusza, wywołując ostrą sprzeczkę, a Radomir wpadł na Dorotę, gdy kłócił się z żoną.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3334

Grad zwraca się do Błażeja z nietypową prośbą. Chce otrzymać jeden z obrazów namalowanych przez Lenę, by powiesić pamiątkę po córce w swojej celi. Natomiast Beata próbuje przekonać Dorotę, by w imię kobiecej solidarności doniosła żonie Radomira o jego zdradzie. Nauczycielka ma jednak wciąż słabość do dziennikarza i odmawia. Z kolei Kasia stara się zorganizować w remizie spotkanie dotyczące trzeźwości na drogach, lecz Makowscy robią wszystko, by utrudnić jej tę inicjatywę.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3334. odcinek zostanie wyemitowany we środę, 11 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
