Iga Świątek w ćwierćfinale amerykańskiego turnieju. W trakcie spotkania nagle złapała się za kostkę

Wiceliderka światowego zestawienia wywalczyła przepustkę do 1/4 finału kalifornijskich zawodów dzięki gładkiemu zwycięstwu nad Karoliną Muchową 6:2, 6:0.

Podczas rywalizacji na korcie Raszynianka niefortunnie straciła równowagę i mocno uderzyła się w nogę, jednak po chwili wznowiła grę mimo odczuwanego dyskomfortu.

Nasza reprezentantka była niezwykle usatysfakcjonowana swoją dyspozycją

Chwile grozy Igi Świątek podczas zwycięskiego starcia z Karoliną Muchową

Najlepsza polska rakieta najwyraźniej pożegnała słabszy okres w swojej karierze. Reprezentantka naszego kraju prezentuje fantastyczną formę na amerykańskich kortach podczas prestiżowych zmagań rangi WTA 1000 w Kalifornii. Wiceliderka globalnego rankingu najpierw odprawiła z kwitkiem Greczynkę Marię Sakkari, triumfując 6:3, 6:2, tym samym skutecznie rewanżując się za bolesną porażkę poniesioną zaledwie miesiąc wcześniej podczas zawodów w Dosze. Kolejny etap amerykańskiego turnieju zapowiadał się na niezwykle wymagający, ponieważ po drugiej stronie siatki stanęła sklasyfikowana na trzynastej pozycji w zestawieniu WTA Karolina Muchowa. Raszynianka całkowicie zdominowała jednak to spotkanie, oddając czeskiej oponentce zaledwie dwa gemy w całym jednostronnym pojedynku. Największą przeszkodą okazała się wcale nie sama rywalka, a bardzo nagły ból, który pojawił się w szóstym gemie drugiej partii. Polska zawodniczka w pewnym momencie niefortunnie poślizgnęła się na nawierzchni, po czym chwyciła się za nogę, odczuwając niezwykle silny dyskomfort.

"Zamarłam, ale nic się nie dzieje. Będzie siniak. Nigdy wcześniej nie uderzyłam się tak rakietą. Musiałam trafić w jakiś czuły punkt"

Taką relację ze zdarzenia przekazała sama zawodniczka podczas pomeczowej rozmowy przeprowadzonej przed kamerami stacji Canal+ Sport tuż po opuszczeniu kortu.

Raszynianka w Kalifornii ocenia swoją formę i starcie z trzynastą rakietą świata

W trakcie wspomnianego wywiadu telewizyjnego polska mistrzyni poddała również dogłębnej analizie sam przebieg sportowej rywalizacji z Czeszką na amerykańskim obiekcie.

"Na pewno był to bardzo dobry mecz. Wykorzystałam każdą okazję, żeby grać efektywnie i iść do celu. Cieszę się, że nie było żadnego zawahania. Wykorzystywałam swoje mocne strony i czułam, co w danym momencie muszę zagrać, żeby sprawić jej kłopot. Na pewno wróciłam do solidniejszej gry"

Tymi słowami podsumowała swój fenomenalny występ Iga Świątek, która obecnie koncentruje się już w pełni na nadchodzącym spotkaniu ćwierćfinałowym w ramach turnieju w Indian Wells.

