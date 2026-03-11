"Na dobre i na złe". Aleś posunie się do oszustwa. Okłamie policję, by ratować Igę

Emisja 985. odcinka "Na dobre i na złe". Kiedy oglądać w TVP2?

Najnowsza odsłona medycznej produkcji, zaplanowana na środę 18 marca 2026 roku o 20.55, przyniesie kontynuację tragicznych losów Igi Kaczorowskiej. Wyniki szczegółowych badań potwierdzą najgorszy scenariusz, wykluczając możliwość chirurgicznego usunięcia zagrażającego jej życiu tętniaka. Zrozpaczony Aleś postanowi za wszelką cenę szukać ratunku dla swojej miłości. Wobec tak skomplikowanego przypadku nawet wybitny neurochirurg z Leśnej Góry rozłoży ręce. Artur Bart (w tej roli Piotr Głowacki) otwarcie przyzna, że nie ma pomysłu na bezpieczne przeprowadzenie zabiegu, który nie groziłby pacjentce śmiertelnym udarem mózgu w trakcie interwencji na bloku operacyjnym. To jednak dopiero początek złych informacji, a los pacjentki stanie pod wielkim znakiem zapytania.

Błąd medyczny i widmo procesu. Iga z "Na dobre i na złe" w opałach

W 985. epizodzie uwielbianego przez widzów serialu Aleś zorientuje się, że nad jego partnerką zbierają się czarne chmury w postaci potencjalnych zarzutów karnych. Wszystko przez fakt pełnienia obowiązków zawodowych pod wpływem środków odurzających i zaaplikowania choremu nieodpowiednich preparatów. Sytuacja zdrowotna poszkodowanego Macieja (Sebastian Cybulski) zacznie się drastycznie pogarszać, co stworzy realne ryzyko trwałego paraliżu pacjenta. Zdesperowany Zagajewski zwróci się do Begera z błaganiem o zatuszowanie całej sprawy i wsparcie dla oskarżanej lekarki. Stawką w tej dramatycznej rozgrywce będzie bowiem nie tylko fizyczne przetrwanie Igi, ale również cała jej dotychczasowa, budowana przez lata kariera w branży medycznej.

Szefowa SOR-u podejmuje drastyczną decyzję. Julka kryje koleżankę

Niezwykle zaskakujący zwrot akcji nastąpi w momencie, gdy odpowiedzialność za fatalną pomyłkę zadeklaruje przejąć na własne barki bezpośrednia przełożona oskarżonej. Julka Burska (grana przez Aleksandrę Hamakło), pełniąca funkcję kierowniczki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, postanowi wyciągnąć pomocną dłoń. Młoda lekarka złoży oficjalne oświadczenie przed współpracownikami, w którym fałszywie poświadczy, że to ona osobiście przekazała poszkodowanemu mężczyźnie błędnie dobraną dawkę środków farmakologicznych.

Oszustwo Alesia. Zagajewski okłamuje policjantów w szpitalu w Leśnej Górze

Kolejnych problemów przysporzy sobie sam Aleś, decydując się na karkołomny i nieprzemyślany krok w momencie wkroczenia mundurowych na teren placówki. Chcąc za wszelką cenę zabezpieczyć interesy ukochanej kobiety, Zagajewski bez mrugnięcia okiem przedstawi się funkcjonariuszom jako profesor Bart. W tej fałszywej roli kategorycznie zabroni przesłuchiwania pacjentki, argumentując to jej krytycznym stanem zdrowia. Będzie bezczelnie przekonywał stróżów prawa, że jako lekarz prowadzący musi dbać wyłącznie o dobro pacjentki. Ta ryzykowna maskarada nie potrwa jednak długo. Całą intrygę błyskawicznie przejrzy Maks Beger (Tomasz Ciachorowski), którego reakcją na bezmyślne kłamstwo współpracownika będzie potężna awantura na szpitalnym korytarzu.

Na dobre i na złe. Iga umrze? Wystąpią u niej objawy przedawkowania!