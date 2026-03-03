Barwy szczęścia odc. 3333

Spis treści
W poprzednim odcinku (3332) sukces artykułu Modrzyckiego o Rawiczach rozwścieczył Kornela, który zwolnił dziennikarza, ten jednak zdobył dowód na łapówkę od Cezarego i zaczął go szantażować, wyprawa Kasi, Mariusza i Ksawerego na grzyby omal nie zakończyła się tragedią, gdy pies Mario wbiegł pod koła rozpędzonego auta, doprowadzając do wypadku, a Jaworski zorganizował kolejny wieczór brydżowy, zapraszając Wandę Kępską i Jerzego Marczaka.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3333
Hubert przeżywa szok, gdy odkrywa, że Iwona wystawiła na sprzedaż swoje udziały w domu. Pyrka natychmiast zwraca się o pomoc do Natalii, ta jednak nie ma dla niego dobrych wieści. Natomiast Grad niespodziewanie dzwoni do Błażeja z więzienia, prosząc o widzenie. Z kolei Kasia i Łukasz zabierają Ksawerego na policję, gdzie chłopiec składa zeznania w sprawie wypadku z udziałem jego psa. Niedługo potem Makowski - ojciec młodego, pijanego kierowcy - nachodzi Mariusza, co doprowadza do ostrej sprzeczki między sąsiadami. Radomir ma za to wyjątkowego pecha - wpada na Dorotę akurat w momencie, gdy kłóci się na ulicy z żoną.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3333. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)