"Na sygnale", odcinek 858: Alek, Nowy oraz Dobromir składają wypowiedzenia! To koniec ich pracy w Leśnej Górze?!

Serial "Na sygnale" od lat gości na naszych ekranach, dostarczając cotygodniową dawkę adrenaliny i emocji prosto z pędzącej karetki pogotowia. W centrum wydarzeń znajdują się ratownicy medyczni, którzy każdego dnia podejmują walkę o ludzkie życie, często stając przed niezwykle trudnymi wyborami. Poza pracą bohaterowie mierzą się jednak z własnymi problemami, miłościami i dylematami, co sprawia, że ich losy śledzimy z zapartym tchem. Dynamiczna akcja i poruszające historie pacjentów to znak rozpoznawczy tej niezwykle popularnej produkcji. Zobaczmy, co tym razem przygotowali dla nas twórcy serialu.

"Na sygnale" odc. 858 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku ratownicy medyczni staną przed dwoma skomplikowanymi przypadkami. Załoga doktora Góry udzieli pomocy nieszczęśliwej gospodyni domowej, która doznała urazu głowy i cierpi na wysokie ciśnienie. W tym samym czasie zespół Lisickiego zajmie się pacjentem z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi, którego historia budzi wiele wątpliwości. Mężczyzna twierdzi, że nie uczestniczył w żadnym wypadku, a lekarza Dobka przedstawia jako swojego kolegę, choć ten go nie poznaje. Oprócz wyzwań medycznych, Wiktora czekają trudne chwile w życiu zawodowym, gdy Alek, Nowy oraz Dobromir złożą wypowiedzenia. Po dyżurze Lisicki zaskoczy wszystkich nowym wizerunkiem, a prawdziwy wstrząs przeżyje w domu, gdy poinformuje rodziców o wynikach badania DNA, które ujawniły, że nie jest spokrewniony z Wandą.

"Na sygnale" odc. 858 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów z Leśnej Góry. Nowe wyzwania, dramatyczne zwroty akcji i osobiste rozterki ratowników medycznych z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić nadchodzących wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy 858. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to uwielbiany przez polskich widzów serial, który z realizmem ukazuje pracę ratowników medycznych. Każdy dzień to dla nich walka z czasem, dramatyczne decyzje i spotkania z ludzkim cierpieniem. Produkcja doskonale łączy wątki medyczne z osobistymi dramatami bohaterów, tworząc wciągającą i wzruszającą opowieść o poświęceniu i pasji. To serial, który trzyma w napięciu, ale też daje nadzieję i pokazuje siłę ludzkiej empatii. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak Nowy)

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka Jaworska (jako Barbara Wszołek)