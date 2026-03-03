Andrzej Budzyński kontra niebezpieczny gangster. Dramatyczna walka o wolność Pauliny

Emisja 1918. odcinka "M jak miłość". Budzyński kontra Jabłoński

W 1918. epizodzie serialu, którego emisja nastąpi we wtorek 17 marca 2026 roku o 20.55 w TVP2, Andrzej podejmie brzemienną w skutki decyzję. Prawnik zgodzi się poprowadzić sprawę rozwodową Pauliny przeciwko jej mężowi. Ryzyko jest ogromne, ponieważ Jabłoński to bezwzględny przestępca, o czym boleśnie przekonał się Kamil Gryc (Marcin Bosak), który został ciężko pobity na zlecenie gangstera.

Wcześniejszy dramat Gryca wynikał z faktu, że odmówił on reprezentowania bandyty i wsparł jego konkurenta. Prawnik zapłacił za to wysoką cenę, a rykoszetem oberwali także jego bliscy. Mimo tych drastycznych wydarzeń, w najnowszym odcinku Budzyński nie okaże strachu i postanowi pomóc Lipskiej-Jabłońskiej. Choć sam przestrzegał wcześniej kolegę, teraz – gdy zagrożona jest jego dawna miłość – postawi na szali bezpieczeństwo swojej rodziny.

Andrzej ratuje Paulinę z rąk gangstera w "M jak miłość"

Pomoc Andrzeja w 1918. odcinku wyjdzie daleko poza ramy sali sądowej. Prawnik pojawi się osobiście pod domem Pauliny w momencie, gdy Igor kategorycznie zabroni żonie opuszczenia rezydencji. Sytuacja stanie się dramatyczna, a mąż spróbuje zatrzymać ją siłą, nie zgadzając się na jej odejście.

Na szczęście interwencja mecenasa okaże się kluczowa. Budzyński w ostatniej chwili wesprze Lipską-Jabłońską, umożliwiając jej skuteczną ucieczkę z domu niebezpiecznego przestępcy. Mężczyzna za wszelką cenę będzie próbował ją zatrzymać, ale obecność Andrzeja udaremni te plany.

Kamil Gryc poradzi, jak zniszczyć Jabłońskiego

Do akcji ratunkowej włączy się również Kamil, który posiada wiedzę na temat brudnych interesów Igora. Gryc podzieli się z Pauliną bezcenną radą, uświadamiając jej, że prawdziwe bezpieczeństwo zapewni jej tylko jedno rozwiązanie. Kobieta musi zgodzić się zeznawać przeciwko bandycie i doprowadzić do jego uwięzienia, inaczej nigdy nie uwolni się od jego wpływów.

Czy w 1918. odcinku "M jak miłość" Paulina znajdzie w sobie odwagę, by posłuchać rady Gryca? Czy Lipska-Jabłońska zdecyduje się na otwartą wojnę z mężem? Niewykluczone, że Budzyński będzie musiał ją chronić do samego końca, ryzykując starcie z gangsterem, podobnie jak wcześniej Kamil. Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.

