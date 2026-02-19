W poprzednim odcinku (3323) Asia radziła się Natalii w sprawie Daniela, lecz prawniczka od razu uprzedziła, że ograniczenie jego praw rodzicielskich będzie trudne. Z pomocą przyszedł Staszek, uświadamiając bliskim, że mogą mieć na Daniela haka. Łukasz zdradził Kasi, że planuje napisać książkę o swoim porwaniu, licząc na wydawniczy bestseller, co nie spodobało się Górce, a dodatkowo irytowało Sadowskiego, gdy Celina zasugerowała, że przed powrotem do pracy powinien poddać się terapii. Dorota po nocy z Radomirem wyraźnie rozkwitła i z niecierpliwością czekała na kolejne spotkanie z kochankiem na treningu.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3324

Po wyjeździe córki Hubert wpada w przygnębienie. Sytuację pogarsza Iwona, która naciska na brata w sprawie spłaty jej części domu, żądając kwoty, której bliscy nie są w stanie zgromadzić. Natomiast Jaworski przekazuje Pyrkom niepokojące wieści. Otóż zatwierdzono plan budowy drogi na Zacisznej, co oznacza, że urząd wkrótce złoży propozycje wykupu niektórych nieruchomości. Z kolei Dorota przeżywa szok, gdy Radomir zdobywa się w końcu na szczerość i wyznaje, że ma żonę oraz dziecko. Za to Malwina z Hermanem, wspierani przez całą rodzinę, oficjalnie otwierają swoje Centrum Ruchu.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3324. odcinek zostanie wyemitowany we środę 25 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)