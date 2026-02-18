Spis treści
W poprzednim odcinku (3322) powrót Natalii do domu przyniósł ulgę Rawiczowej, lecz sama Zwoleńska była pełna nerwów przed konfrontacją z mężem, którego opóźniony lot i brak pośpiechu utrudniały spotkanie z rodziną. Łukasz wciąż zmagał się z traumą po porwaniu przez Agnieszkę; starał się ukryć swój stan przed Kasią, ale w jej obecności doznał nagłego ataku paniki. Daniel, pragnąc zbliżyć się do Emila, w tajemnicy przed Asią zabrał syna po szkole na strzelnicę, co szybko wzbudziło niepokój matki chłopca.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3323
Asia radzi się Natalii w sprawie Daniela, jednak prawniczka od razu uprzedza, że ograniczenie jego praw rodzicielskich będzie trudne. Z pomocą przychodzi Staszek, który uświadamia bliskim, że mogą mieć na Daniela haka. Natomiast Łukasz zdradza Kasi, że planuje napisać książkę o swoim porwaniu, licząc na wydawniczy bestseller. Pomysł ten nie podoba się Górce, a Sadowskiego dodatkowo irytuje Celina, sugerując, że przed powrotem do pracy detektywa powinien poddać się terapii. Z kolei Dorota po nocy z Radomirem wyraźnie rozkwita i z niecierpliwością czeka na spotkanie z kochankiem na treningu.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3323. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 24 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
