Spis treści
W poprzednim odcinku (3319) Łukasz wciąż zmagał się z traumą po porwaniu i narastającą bezsennością. W końcu otworzył się przed Stańskim, wyznając mu, jak bardzo źle się czuje. Zaniepokojony przyjaciel nalegał, by rozpoczął terapię i poszukał profesjonalnej pomocy. Łukasz zdobył się także na odważny krok wobec Celiny i wyznał jej, że chce do niej wrócić. Tymczasem przy Zacisznej trwały radosne przygotowania do ślubu Asi i Huberta, a pan młody wręczył ukochanej pamiątkowy łańcuszek po swojej matce.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3320
Asia i Hubert biorą romantyczny ślub, podczas którego Emil godzi się w końcu z Emilką, a Tolek wciela się w rolę szalonego wodzireja. Radość nowożeńców burzy jednak pojawienie się nieproszonego gościa. Natomiast Madzia wypytuje Grażynę o jej relację z Tomkiem, wyraźnie obawiając się, że Oliwce wyrosła cicha rywalka. Jej niepokój może być uzasadniony, gdyż Kępski kolejne popołudnie spędza właśnie ze swoją byłą partnerką. Z kolei Dominika i Sebastian postanawiają zająć mieszkanie zwolnione przez Madzię, aby zapewnić Matiemu własny pokój. Za to Radomir, po kolejnej sprzeczce z żoną, przyjmuje zaproszenie Doroty, wciąż ukrywając przed nową przyjaciółką fakt, że wcale nie jest wolny.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3320. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 19 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)