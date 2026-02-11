Barwy szczęścia, odcinek 3319: Sadowski zaskakuje Celinę niespodziewanym wyznaniem, chce do niej wrócić

Redakcja Eska Cinema
2026-02-11 9:40

Nadchodzący 3319. odcinek serialu „Barwy szczęścia” to prawdziwa mieszanka skrajnych emocji! Podczas gdy na Zacisznej zapanuje radosna atmosfera w związku ze ślubem Asi i Huberta, Łukasz zdecyduje się na szokujące wyznanie. Czy trauma po porwaniu i nowa deklaracja uczuć na zawsze zmienią jego relację z Celiną?

Emocje w serialu "Barwy szczęścia" wciąż sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki dramatycznych wydarzeń. Łukasz w końcu złożył oficjalne zeznania, szczegółowo opisując policji, jak został odurzony i uprowadzony przez Agnieszkę. Równie trudne chwile przeżywał Mirek, dla którego powrót na treningi okazał się bolesny, gdy odkrył, że koledzy z drużyny otwarcie z niego kpią. Tymczasem przypadkowe spotkanie Doroty i Justyny w klubie fitness błyskawicznie przerodziło się w ostrą sprzeczkę o Wójcika. Na koniec dnia Madzia, podejmując radykalną decyzję, spakowała swoje rzeczy i poinformowała Sebastiana, że zamieszka w showroomie. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień?

"Barwy szczęścia" odc. 3319 - streszczenie

Traumatyczne wspomnienia po porwaniu wciąż nie dają Łukaszowi spokoju, co skutkuje uporczywą bezsennością. Mężczyzna postanawia w końcu otworzyć się przed Stańskim i opowiedzieć mu o swoich problemach. Przyjaciel, zaniepokojony stanem Sadowskiego, usilnie namawia go na skorzystanie z profesjonalnej pomocy i rozpoczęcie terapii. Tymczasem Łukasz decyduje się na odważny krok w życiu uczuciowym i podczas spotkania z Celiną zaskakuje ją niespodziewanym wyznaniem, że pragnie do niej wrócić. Z kolei przy ulicy Zacisznej panuje radosna atmosfera, gdyż trwają ostatnie przygotowania do ślubu Asi i Huberta. Przyszły pan młody wręcza ukochanej wzruszający prezent – pamiątkowy łańcuszek po swojej matce, a niedługo później w domu pojawiają się pierwsi weselni goście.

"Barwy szczęścia" odc. 3319 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej telenoweli z pewnością nie mogą doczekać się, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno wzruszenia, jak i nieoczekiwane zwroty akcji. Dla wszystkich, którzy z zapartym tchem śledzą fabułę, mamy kluczowe informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Premierowy odcinek serialu „Barwy szczęścia” o numerze 3319 zostanie wyemitowany w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial, który od lat towarzyszy polskim rodzinom, zabierając nas w świat mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja TVP2 zręcznie splata losy kilku pokoleń, pokazując, że życie pełne jest zarówno radosnych, jak i trudnych chwil. To właśnie ta autentyczność i poruszanie problemów bliskich każdemu z nas sprawiają, że z taką chęcią wracamy przed ekrany, by śledzić perypetie Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)

Polecany artykuł:

Na te polskie seriale czekamy w 2026 roku. Będziemy przebierać w gatunkach
Wywiad Kuba Szmajkowski | Radio ESKA
Barwy szczęścia 3319
Galeria zdjęć 8
Streszczenia seriali
barwy szczęścia
Polskie seriale