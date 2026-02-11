Spis treści
Emocje w serialu "Barwy szczęścia" wciąż sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki dramatycznych wydarzeń. Łukasz w końcu złożył oficjalne zeznania, szczegółowo opisując policji, jak został odurzony i uprowadzony przez Agnieszkę. Równie trudne chwile przeżywał Mirek, dla którego powrót na treningi okazał się bolesny, gdy odkrył, że koledzy z drużyny otwarcie z niego kpią. Tymczasem przypadkowe spotkanie Doroty i Justyny w klubie fitness błyskawicznie przerodziło się w ostrą sprzeczkę o Wójcika. Na koniec dnia Madzia, podejmując radykalną decyzję, spakowała swoje rzeczy i poinformowała Sebastiana, że zamieszka w showroomie. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień?
"Barwy szczęścia" odc. 3319 - streszczenie
Traumatyczne wspomnienia po porwaniu wciąż nie dają Łukaszowi spokoju, co skutkuje uporczywą bezsennością. Mężczyzna postanawia w końcu otworzyć się przed Stańskim i opowiedzieć mu o swoich problemach. Przyjaciel, zaniepokojony stanem Sadowskiego, usilnie namawia go na skorzystanie z profesjonalnej pomocy i rozpoczęcie terapii. Tymczasem Łukasz decyduje się na odważny krok w życiu uczuciowym i podczas spotkania z Celiną zaskakuje ją niespodziewanym wyznaniem, że pragnie do niej wrócić. Z kolei przy ulicy Zacisznej panuje radosna atmosfera, gdyż trwają ostatnie przygotowania do ślubu Asi i Huberta. Przyszły pan młody wręcza ukochanej wzruszający prezent – pamiątkowy łańcuszek po swojej matce, a niedługo później w domu pojawiają się pierwsi weselni goście.
"Barwy szczęścia" odc. 3319 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnej telenoweli z pewnością nie mogą doczekać się, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno wzruszenia, jak i nieoczekiwane zwroty akcji. Dla wszystkich, którzy z zapartym tchem śledzą fabułę, mamy kluczowe informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Premierowy odcinek serialu „Barwy szczęścia” o numerze 3319 zostanie wyemitowany w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to serial, który od lat towarzyszy polskim rodzinom, zabierając nas w świat mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja TVP2 zręcznie splata losy kilku pokoleń, pokazując, że życie pełne jest zarówno radosnych, jak i trudnych chwil. To właśnie ta autentyczność i poruszanie problemów bliskich każdemu z nas sprawiają, że z taką chęcią wracamy przed ekrany, by śledzić perypetie Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)