Emocje w serialu "Barwy szczęścia" wciąż sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki dramatycznych wydarzeń. Łukasz w końcu złożył oficjalne zeznania, szczegółowo opisując policji, jak został odurzony i uprowadzony przez Agnieszkę. Równie trudne chwile przeżywał Mirek, dla którego powrót na treningi okazał się bolesny, gdy odkrył, że koledzy z drużyny otwarcie z niego kpią. Tymczasem przypadkowe spotkanie Doroty i Justyny w klubie fitness błyskawicznie przerodziło się w ostrą sprzeczkę o Wójcika. Na koniec dnia Madzia, podejmując radykalną decyzję, spakowała swoje rzeczy i poinformowała Sebastiana, że zamieszka w showroomie. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień?

"Barwy szczęścia" odc. 3319 - streszczenie

Traumatyczne wspomnienia po porwaniu wciąż nie dają Łukaszowi spokoju, co skutkuje uporczywą bezsennością. Mężczyzna postanawia w końcu otworzyć się przed Stańskim i opowiedzieć mu o swoich problemach. Przyjaciel, zaniepokojony stanem Sadowskiego, usilnie namawia go na skorzystanie z profesjonalnej pomocy i rozpoczęcie terapii. Tymczasem Łukasz decyduje się na odważny krok w życiu uczuciowym i podczas spotkania z Celiną zaskakuje ją niespodziewanym wyznaniem, że pragnie do niej wrócić. Z kolei przy ulicy Zacisznej panuje radosna atmosfera, gdyż trwają ostatnie przygotowania do ślubu Asi i Huberta. Przyszły pan młody wręcza ukochanej wzruszający prezent – pamiątkowy łańcuszek po swojej matce, a niedługo później w domu pojawiają się pierwsi weselni goście.

"Barwy szczęścia" odc. 3319 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej telenoweli z pewnością nie mogą doczekać się, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno wzruszenia, jak i nieoczekiwane zwroty akcji. Dla wszystkich, którzy z zapartym tchem śledzą fabułę, mamy kluczowe informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Premierowy odcinek serialu „Barwy szczęścia” o numerze 3319 zostanie wyemitowany w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial, który od lat towarzyszy polskim rodzinom, zabierając nas w świat mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja TVP2 zręcznie splata losy kilku pokoleń, pokazując, że życie pełne jest zarówno radosnych, jak i trudnych chwil. To właśnie ta autentyczność i poruszanie problemów bliskich każdemu z nas sprawiają, że z taką chęcią wracamy przed ekrany, by śledzić perypetie Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)

