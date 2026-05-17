Ekstraklasa: GKS Katowice – Jagiellonia Białystok. Mecz obfitował w bramki, ale jak podzielono punkty?

Szybkie prowadzenie GKS Katowice

Mecz Ekstraklasy pomiędzy GKS Katowice a Jagiellonią Białystok rozpoczął się z wysokiego "C", dostarczając emocji już od pierwszych minut. W 3. minucie spotkania, Bartosz Nowak efektownie otworzył wynik, dając gospodarzom prowadzenie 1:0. To wczesne trafienie z pewnością podgrzało atmosferę na stadionie.

Jagiellonia Białystok nie zamierzała długo pozostawać w tyle, szybko dążąc do wyrównania stanu meczu. W 31. minucie Bernardo Vital skutecznie wykorzystał uderzenie głową, doprowadzając do remisu 1:1. To trafienie przywróciło równowagę na tablicy wyników i zapowiadało zaciętą drugą część gry. Taki rezultat utrzymał się do zakończenia pierwszej połowy spotkania.

Kto triumfował w drugiej połowie?

Po przerwie, obie drużyny kontynuowały dynamiczną grę, a Jagiellonia Białystok ponownie objęła prowadzenie. W 56. minucie, po faulu w polu karnym, Afimico Pululu z zimną krwią wykorzystał rzut karny, ustalając wynik na 2:1 dla gości. To kluczowe trafienie zmusiło GKS Katowice do podjęcia większego ryzyka w ofensywie. Mecz stawał się coraz bardziej napięty.

GKS Katowice nie złożył broni i w 78. minucie Borja Galan celnym strzałem doprowadził do remisu 2:2, co okazało się być ostatecznym wynikiem spotkania. Żółtymi kartkami ukarani zostali Marcin Wasielewski, Marius Olsen i Arkadiusz Jędrych z GKS, a także Jesus Imaz z Jagiellonii. Mecz, który sędziował Paweł Raczkowski z Warszawy, zgromadził na trybunach imponującą liczbę 14 651 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.