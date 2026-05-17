Robert Lewandowski przez lata w Katalonii przeszedł ogromną metamorfozę! Tak się zmienił

Przemiana Roberta Lewandowskiego

W trakcie swojego pobytu w Hiszpanii Robert Lewandowski definitywnie stracił chłopięcy urok na rzecz wizerunku w pełni dojrzałego mężczyzny. Kiedy rozpoczynał współpracę z utytułowanym klubem z Półwyspu Iberyjskiego, do trzydziestych piątych urodzin, traktowanych często jako umowna granica młodości, brakowało mu jeszcze kilkunastu miesięcy. Obecnie sportowiec zbliża się wielkimi krokami do wieku 38 lat, a swoje święto obchodzi 21 sierpnia. Przeprowadzka do słonecznej Katalonii przyniosła ogromne zmiany w wyglądzie zarówno samego piłkarza, jak i jego małżonki Anny Lewandowskiej. Upływający czas ewidentnie działa na korzyść pary, a fani oraz eksperci często przyznają, że kapitan kadry narodowej prezentuje się znacznie atrakcyjniej. Zyskiwanie na urodzie wraz z wiekiem to naturalny proces u wielu mężczyzn, zwłaszcza tych rygorystycznie dbających o nienaganną sylwetkę, co w przypadku "Lewego" pozostaje kwestią bezdyskusyjną. Zestawienie jego dawnych fotografii z aktualnymi kadrami wyraźnie ukazuje skalę tej imponującej wizualnej metamorfozy.

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Jak kibice pożegnają legendę Camp Nou?

Oficjalna decyzja Roberta Lewandowskiego. Gwiazdor opuszcza szeregi Dumy Katalonii

Spekulacje na temat ostatecznego rozstania polskiego gracza z hiszpańskim zespołem po zakończeniu rozgrywek sezonu 2025/26 krążyły w mediach już od wielu miesięcy. Koniec wszelkich domysłów nastąpił jednak dopiero w sobotę, 16 maja. To właśnie wtedy napastnik oficjalnie potwierdził krążące plotki, publikując w swoich kanałach społecznościowych poruszające wideo oraz formalne oświadczenie o zakończeniu współpracy.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya

- napisał Robert Lewandowski.