Ekstraklasa piłkarska: Jagiellonia Białystok po remisie. Co zawiodło w walce o wicemistrzostwo?

Trener Jagiellonii o skuteczności i prostych błędach

Po zaciętym spotkaniu z GKS Katowice, trener Adrian Siemieniec z Jagiellonii Białystok podsumował mecz, odnosząc się do postawy swojej drużyny. Podkreślił, że pomimo strzelonych dwóch goli na wyjeździe, co jest dobrym dorobkiem ofensywnym, zespół zmagał się z problemami w obronie. Utrata dwóch bramek w stosunkowo prosty sposób stanowiła kluczowy punkt, którego chciano uniknąć. Siemieniec zauważył, że błąd przy golu Borji Galana na 2:2 był decydujący, choć jednocześnie docenił samą jakość bramki rywala.

Szkoleniowiec Jagiellonii odniósł się również do konsekwencji remisu dla sytuacji w tabeli Ekstraklasy. Stwierdził, że walka o czołowe miejsca jest niezwykle zacięta i każda strata punktów ma duże znaczenie. Sytuacja sprawiła, że zespół nie jest już całkowicie zależny od własnych wyników w walce o wicemistrzostwo Polski.

"Mam poczucie, że zrobiliśmy dużo, by wygrać. Strzeliliśmy na wyjeździe dwa gole, ale też dwa straciliśmy w prosty sposób. I tego powinniśmy uniknąć. Popełniliśmy błąd przy bramce Borji Galana (na 2:2), ale trzeba przyznać, że była piękna" – dodał.

W kontekście nadchodzącej ostatniej kolejki, Adrian Siemieniec przyznał, że zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin może nie wystarczyć do osiągnięcia celu. Aby zdobyć wicemistrzostwo, Jagiellonia musi liczyć na potknięcie Górnika Zabrze w meczu z Radomiakiem. Trener wyraził ubolewanie, że zespół znalazł się w sytuacji, gdzie nie wszystko zależy od nich samych, ale jednocześnie podkreślił niezachwianą wiarę w końcowy sukces. Ta sytuacja zwiększa presję przed decydującymi meczami sezonu.

"Wiemy jaka jest sytuacja w tabeli. Do wywalczenia wicemistrzostwa już nie wystarczy nam zwycięstwo z Zagłębiem Lubin w ostatniej kolejce. Musimy liczyć na pomoc Radomiaka w meczu z Górnikiem Zabrze. Nie chcieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że nie wszystko zależy od nas. Trzeba wierzyć do końca" – dodał.

Rywalizacja o europejskie puchary. Ocena GKS Katowice

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, wyraził głębokie uznanie dla Rafała Góraka, szkoleniowca GKS Katowice, doceniając jego pracę. Siemieniec zauważył również, że wokół drużyny z Katowic wytworzyła się świetna atmosfera i duże ciśnienie. Jego zdaniem GKS Katowice wniosło w tej wiosennej rundzie wiele kolorytu do rozgrywek ligowych, co pozytywnie wpływa na całą ligę. Trener Jagiellonii życzył rywalom powodzenia w dalszej walce o kwalifikacje do europejskich pucharów, co podkreśla sportowe fair play.

"I to, co się wokół tej drużyny tworzy. Było czuć duże ciśnienie. Atmosfera jest świetna, GKS na wiosnę dodał kolorytu naszej lidze, życzę mu powodzenia w walce o europejskie puchary" – powiedział.

Z kolei Rafał Górak, trener GKS Katowice, podsumował spotkanie z Jagiellonią jako niezwykle wymagające dla jego zespołu. Podkreślił, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, a rywal był szczególnie groźny w ofensywie. Mimo problemów, Górak wyraził zadowolenie z postawy swojej drużyny, widząc w meczu wiele pozytywnych wniosków. Wyniki GKS w tej rundzie u siebie, gdzie nie przegrali żadnego spotkania, świadczą o rozwoju drużyny i klubu.

Szkoleniowiec GKS Katowice zapowiedział również nadchodzący mecz z Pogonią Szczecin. Drużyna z Katowic zagra ze wszystkich sił, aby zdobyć cenne punkty, niezależnie od wyniku. Ten mecz będzie kolejnym sprawdzianem ich determinacji i możliwości w końcówce sezonu. Górak wierzy w dalszy rozwój i sukcesy swojego zespołu, patrząc z optymizmem w przyszłość.

"Poprzeczka dziś została zawieszona bardzo wysoko. Rywal, szczególnie w ofensywie, był bardzo groźny. Mieliśmy z tym wiele problemów. Jestem zadowolony z postawy zespołu. Dużo dobrego z tego można wyciągnąć. W tej rundzie u siebie nie przegraliśmy spotkania. To pokazuje, że drużyna i klub się rozwija. Za tydzień zagramy w Szczecinie z Pogonią ze wszystkich sił, aby zdobyć punkty i zobaczymy, jak to się skończy" – podsumował Rafał Górak.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.