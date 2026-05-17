Piłka ręczna. Awans na MŚ przypieczętowany, a Michał Daszek cytuje Balotellego – co zadecydowało o jego reakcji?

Decydująca bramka Michała Daszka

Michał Daszek, skrzydłowy Orlen Wisły Płock, zdobył ostatnią bramkę w rewanżowym meczu barażowym z Austrią, która zapewniła polskim piłkarzom ręcznym remis 30:30 i upragniony awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Zawodnik przyznał, że Austriacy świadomie zostawili go na prawym skrzydle bez krycia, licząc, iż piłka do niego trafi, co okazało się kluczowe w ostatnich sekundach spotkania. Szymon Sićko zauważył tę lukę i celnie podał piłkę, umożliwiając Daszkowi skuteczne wykończenie akcji.

Po decydującym trafieniu i fety w szatni, Daszek z uśmiechem nawiązał do słynnego cytatu Mario Balotellego: „Why always me?”. Nawiązanie to odnosi się do gestu włoskiego piłkarza po zdobyciu bramki w derbach Manchesteru w 2011 roku, gdy zaprezentował koszulkę z tym samym napisem, odpowiadając na nieustanną krytykę pod jego adresem. To wydarzenie stało się sportową anegdotą, którą polski szczypiornista przypomniał w kontekście własnego, kluczowego gola.

"Nie wiem, jakim cudem piłka do mnie trafiła. Fajnie, że Szymon (Sićko) to zauważył i udało się to skończyć golem. Któryś z kolegów podczas fety krzyknął coś z tyłu. Tekst chyba Mario Balotellego: „Why always me?” (Dlaczego zawsze ja?). Więc ja też się z tego uśmiałem" – przyznał Daszek.

Trudny początek meczu z Austrią

Skrzydłowy podkreślił, że pierwsza połowa meczu należała do Austriaków, którzy wykorzystali gorszą organizację polskiego zespołu w powrocie do obrony. Zespół rywali zdobył kilka łatwych bramek po kontratakach, budując tym samym przewagę. Polacy musieli stawić czoła agresywnej grze przeciwników, którzy od początku spotkania rzucili się na nich z dużą intensywnością, dominując na boisku.

Daszek zwrócił uwagę na dysproporcję między przygotowaniem teoretycznym a rzeczywistym doświadczeniem meczowym. Mimo świadomości o agresywnym stylu gry Austriaków, zespół został zaskoczony ich determinacją i skutecznością. Trudności w pierwszej części spotkania były wyzwaniem, ale drużyna była zdeterminowana, aby odmienić losy meczu i walczyć o awans do ostatnich sekund.

"Wiedzieliśmy, że oni się na nas rzucą jak lwy. Byliśmy na to przygotowani, ale przygotować się, a doświadczyć tego to dwie różne rzeczy" – zaznaczył Daszek.

Marcel Jastrzębski kluczowy dla obrony

Polska drużyna nie poddała się, a od 40. minuty mecz stał się znacznie bardziej wyrównany, co świadczyło o jej odporności i konsekwencji w realizacji założeń taktycznych. Michał Daszek wyraził uznanie dla całego zespołu za to, że mimo trudnego początku potrafił się podnieść i grać spokojnie. Wytrwałość i skupienie na planie gry były kluczowe dla odzyskania kontroli nad meczem.

Jednym z bohaterów biało-czerwonych był Marcel Jastrzębski, który wszedł na boisko pod koniec pierwszej połowy, wprowadzając nową jakość do polskiej bramki. Jego interwencje zapewniły ponad 30-procentową skuteczność, co walnie przyczyniło się do utrzymania wyniku. Jego znakomita postawa została doceniona tytułem MVP (najlepszego zawodnika) spotkania, potwierdzając jego znaczenie dla wyniku.

"Naprawdę duże ukłony dla zespołu, że się podnieśliśmy i byliśmy spokojni, konsekwentnie robiliśmy to, co sobie założyliśmy przed meczem" – skomentował Daszek.

Piotr Jędraszczyk najskuteczniejszy w drużynie

Marcel Jastrzębski, po udanym występie, zdaje sobie sprawę z dużej konkurencji wśród bramkarzy w polskiej kadrze. Kandydatów do wyjazdu na mundial jest co najmniej pięciu, co świadczy o głębi składu na tej pozycji. Poprawa gry w obronie w drugiej połowie była zauważalna, a rywale, mając jednego zawodnika więcej w ataku (7 na 6), często kończyli akcje pasywną grą, dzięki skutecznym interwencjom Jastrzębskiego.

Piotr Jędraszczyk, który zdobył osiem bramek, okazał się najskuteczniejszym graczem meczu, jednak podkreślił rolę pozostałych kolegów z drużyny w osiągnięciu awansu. Mimo osobistego sukcesu, rozgrywający przyznał, że grając bez zmiennika, czuł się fizycznie „wykończony” po intensywnym spotkaniu. Jego wytrwałość i zaangażowanie były przykładem dla całego zespołu.

"W drugiej połowie nasza gra w obronie wyglądała zdecydowanie lepiej. Rywale w ataku, mając jednego zawodnika więcej (7 na 6), mieli dużo gry pasywnej" – ocenił Marcel Jastrzębski.

Upragniony awans do MŚ piłkarzy ręcznych

Piotr Jędraszczyk podkreślił, że mimo remisu wszyscy w zespole czują się zwycięzcami, gdyż udało się zdobyć upragniony awans na Mistrzostwa Świata. Rywale z Austrii byli bardzo dobrze przygotowani do rewanżowego spotkania, co było widoczne szczególnie w pierwszej połowie, gdy prowadzili już czterema bramkami. Ten heroiczny remis smakował jak zwycięstwo i był nagrodą za ciężką pracę całego zespołu.

Rozgrywający podsumował, że kluczem do sukcesu w drugiej połowie była szczelniejsza obrona, która skutecznie zamykała środek boiska, ograniczając poczynania Austriaków. Marcel Jastrzębski w bramce zagrał superzawody, co dodatkowo wzmocniło polską defensywę. Dzięki wspólnej pracy i determinacji, udało się przechylić szalę awansu na stronę Polski, zapewniając miejsce na mundialu.

"Wszyscy czujemy się zwycięzcami, choć to był remis. Mamy upragniony awans" – powiedział Piotr Jędraszczyk.

"W drugiej połowie zaczęliśmy bronić trochę szczelniej. Zamykaliśmy środek obrony. Marcel w bramce zagrał superzawody. Fajnie, że w końcu przechyliliśmy szalę awansu na naszą stronę" – podsumował Piotr Jędraszczyk.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.