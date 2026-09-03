Barwy szczęścia. Karolina zechce przechytrzyć Bruna. Paszkowska zdemaskuje jej prawdziwe zamiary

Spór o intercyzę. Karolina nie odpuści w 3394. odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach

W powakacyjnym, 3394. odcinku "Barw szczęścia" Karolina nadal będzie stawiać opór przed podpisaniem intercyzy, którą Bruno przedstawi jej przed sformalizowaniem związku. Dokument ten skutecznie odciąłby ją od majątku Stańskiego, a to właśnie na nim najbardziej zależy wyrachowanej kobiecie. Kiedy próby odciągnięcia męża od pomysłu z intercyzą zakończą się fiaskiem, Karolina zdecyduje się na zmianę taktyki i poszuka pomocy na zewnątrz.

Nowa pani Stańska potajemnie umówi się z Sylwią Paszkowską w kawiarni "Feel Good". Karolina z premedytacją wybierze właśnie tę prawniczkę, mając w pamięci jej bezpardonową walkę z Brunem, gdy reprezentowała interesy Bożeny. Liczy, że Sylwia wykaże się podobną determinacją i pomoże jej wystąpić przeciwko własnemu mężowi.

Spotkanie z Paszkowską. Karolina poszuka sojusznika w 3394. odcinku "Barw szczęścia"

Sylwia będzie jednak wyraźnie zaskoczona propozycją Karoliny w nowym sezonie "Barw szczęścia". Prawniczka doskonale pamięta, że jeszcze niedawno Karolina wiernie trwała przy Brunie, podczas gdy ona sama stała po stronie Bożeny w trakcie ich rozwodu. Paszkowska nie omieszka poruszyć tej kwestii podczas spotkania.

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– Mogę zapytać, dlaczego zwróciła się pani właśnie do mnie? – zainteresuje się prawniczka.

– Widziałam, jak pani walczyła w imieniu Bożeny, kiedy rozwodziła się z Brunem… – przyzna Karolina.

– Nie walczę, tylko reprezentuję moich klientów – poprawi ją Paszkowska.

– Ale skutecznie – zauważy Stańska.

Trafne spostrzeżenie Karoliny sprawi, że w 3394. odcinku serialu Paszkowska będzie musiała przyznać jej rację. Prawniczka będzie słynąć ze skuteczności i tym razem również znajdzie sposób, by pomóc nowej klientce. Przeanalizuje proponowaną przez Bruna intercyzę i dostrzeże w niej pewne furtki, o czym niezwłocznie poinformuje Stańską.

– Owszem. I dla pani też mam dobrą wiadomość! Projekt tej intercyzy daje pani pewne możliwości… Daje pani pełnię praw do wspólnego majątku - poza tym wypracowanym bezpośrednio przez przedsiębiorstwo hotelowe. Pan Stański nie ukrywa, że tylko na nim mu zależy… – powie jej Sylwia.

– Powinno mu zależeć na mnie... Tak przynajmniej przysięgał podczas ślubu! – uzna Karolina.

Prawniczka odkryje karty. Prawdziwe oblicze Karoliny w 3394. odcinku "Barw szczęścia"

Doświadczona Sylwia nie da się jednak zwieść pozorom w powakacyjnych odcinkach. Szybko zorientuje się, jakie są rzeczywiste intencje intrygantki, odczytując z jej zachowania pragnienie przejęcia majątku Bruna. Nie wahając się ani chwili, bezpośrednio skonfrontuje Karolinę z jej prawdziwymi motywami.

– Pytanie, na czym pani zależy? Na mężu, rodzinie… czy na pieniądzach? – spyta ją Paszkowska z naciskiem na to ostatnie.

W 3394. odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że dla Karoliny liczą się wyłącznie finanse męża. Kobieta nie będzie w stanie dłużej maskować swoich pobudek, co będzie tłumaczyło jej nerwową reakcję na propozycję podpisania dokumentu, który pozbawiłby ją dostępu do pieniędzy Stańskiego.