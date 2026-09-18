"Barwy szczęścia". Hubert nakryje Lucynę na bezczelnym kłamstwie! Zgubi ją złota bransoletka

Czy Hubert dowie się prawdy o Lucynie? Matka Wilka ukrywa majątek w „Barwach szczęścia”

Fałszywy wizerunek Lucyny w 3402 odcinku „Barw szczęścia” powoli zacznie legnąć w gruzach. Hubert z większą rezerwą i podejrzliwością spojrzy na „ubogą” staruszkę, która zagościła pod ich dachem. Chociaż na tym etapie nie zgromadzi jeszcze żelaznych dowodów na to, że to właśnie Zwierzchowska popsuła piec i celowo sprowokowała pobyt w hotelu Bruna, by naciągnąć rodzinę na koszty, to i tak jego wątpliwości urosną.

Tłumaczenia seniorki o rzekomej nudzie i tęsknocie za domem w trakcie hotelowego wygnania wydadzą się niesamowicie sztuczne. Pyrka upewni się w przekonaniu, że od momentu wprowadzenia się Zwierzchowskiej, ich dom stał się siedliskiem nieszczęść. Jej obecność przynosi pecha na każdym kroku.

W 3402 odcinku serialu nastąpi jednak niespodziewany zwrot akcji. Kobieta nie przewidzi, że zostawiła w obiekcie wartościową złotą bransoletkę. Biżuteria ta jest warta na tyle dużo, że teoretycznie przeciętnej emerytki nie powinno być na nią stać. Zgubę przyniesie Patryk, zatrudniony w roli taksówkarza, obsługujący hotelowych gości. Mężczyzna mimochodem ujawni, że rzekome cierpienie Lucyny na „wygnaniu” było w rzeczywistości czasem świetnej zabawy i wydawania sporych sum pieniędzy. Zastanawiające będzie jednak to, skąd je wzięła.

- Pierwszy raz jak rozwożę fanty zostawione w hotelowym SPA...

19

- SPA...

Zdumiony Pyrka, widząc na własne oczy luksusową błyskotkę, zażąda natychmiastowych wyjaśnień od Zwierzchowskiej.

Choć seniorka spróbuje ratować sytuację kolejną zręczną bajeczką, jej słowa nie uśpią już rozbudzonej czujności gospodarza.

Hubert zacznie drążyć temat finansów Lucyny w „Barwach szczęścia”

Sytuacja w 3402 odcinku nabierze jeszcze większych rumieńców, gdy Hubert zacznie intensywnie zastanawiać się nad źródłem dochodów Lucyny. Nabierze pewności, że kobieta nie jest tym, za kogo uchodzi, mimo że wciąż nie będzie w stanie tego jednoznacznie udowodnić.

- Mówiła, że nie ma pieniędzy, a wizyta w SPA to nie jest tania sprawa... -

Te wnioski przekaże zdziwionej siostrze Agacie.

Kiedy emisja odcinka 3402 serialu „Barwy szczęścia” w TVP2?

Nowy, 3402 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godzinie 20.05 na antenie TVP2.