Pierwsza miłość, odcinek 4266: Ciężarna Amelia zniknie razem z chłopakiem. Kulasowie będą odchodzić od zmysłów - ZDJĘCIA

Ucieczka Amelii i jej chłopaka w 4266. odcinku "Pierwszej miłości"

Jeszcze w 4262. epizodzie Sylwester Kulas (Marcin Sztabiński) nie miał pojęcia, czyj test ciążowy znalazł, a prawdy domyśliła się jako pierwsza Aniela (Maja Wachowska). Kiedy wyszło na jaw, że to jego córka spodziewa się dziecka, ojciec nie potrafił udźwignąć tej informacji, co w 4263. odcinku pchnęło go do sięgnięcia po alkohol i szukania winnego. Niedługo później, w 4264. odsłonie serialu, rzucił się nawet na Olka, błędnie zakładając, że to on jest sprawcą tej sytuacji, powstrzymywany w ostatniej chwili przez żonę. Z kolei w 4265. odcinku Kulas wdał się w awanturę z rodzicami Jonasza Zięby, który faktycznie jest ojcem nienarodzonego dziecka.

W 4266. odcinku „Pierwszej miłości” zwaśnione rody Kulasów i Ziębów staną przed sytuacją, która nieoczekiwanie zmusi ich do wspólnego działania. Wszystko to przez nieprzemyślaną decyzję Amelii i Jonasza, którzy niespodziewanie znikną i zdecydują się na ucieczkę z rodzinnych domów.

Poszukiwania dzieciaków w 4266. odcinku "Pierwszej miłości"

Zaginięcie młodych sprawi, że rodziny zmuszone będą zakopać wojenny topór. Kulasowie i Ziębowie zaczną współpracować, próbując uświadomić nastolatkom, że ucieczka i samotna walka o przetrwanie to bardzo ryzykowny krok. Zdają sobie sprawę, że sytuacja jest wyjątkowo delikatna, biorąc pod uwagę zbliżający się termin porodu. Odtąd ich nadrzędnym celem będzie sprowadzenie uciekinierów z powrotem i udzielenie im odpowiedniego wsparcia.

„Pierwsza miłość” – kiedy i gdzie obejrzeć 4266. odcinek?

Nowy, 4266. odcinek serialu „Pierwsza miłość” fani będą mogli obejrzeć w czwartek, 15 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Produkcja jest stałym punktem ramówki od poniedziałku do piątku, a widzowie mogą śledzić losy bohaterów również za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

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