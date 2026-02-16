"Barwy szczęścia", odcinek 3322: Trauma po porwaniu powraca, Łukasz dostaje ataku paniki w obecności byłej żony

Emocje w serialu "Barwy szczęścia" sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwej mieszanki napięcia i romantycznych uniesień. Niespodziewany powrót Daniela, biologicznego ojca Emila, z rzekomej podróży do Afryki zburzył spokój Asi, a jego opowieści wzbudziły czujność Stasia, który nabrał podejrzeń co do prawdziwego celu tej wyprawy. Na szczęście nie u wszystkich panowała tak gęsta atmosfera, ponieważ Oliwka i Ola wróciły z Włoch w doskonałych nastrojach, sprawiając wielką radość Kępskiemu oraz Justinowi. W sferze uczuć również działo się sporo, gdyż Dorota była zachwycona po nocy spędzonej z Radomirem. Dziennikarz jednak, ukrywając przed nową partnerką swoją rodzinę, zaczął poważnie obawiać się konsekwencji tej zdrady. Jakie kolejne zawirowania losu czekają na bohaterów?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Barwy szczęścia" odc. 3322 - streszczenie

Choć powrót Natalii do domu jest wielką ulgą dla Rawiczowej, sama Zwoleńska odczuwa ogromny stres przed nieuniknioną konfrontacją z mężem. Nerwową atmosferę potęguje fakt, że Cezary niespodziewanie zmienia swoje plany podróży, wyraźnie odwlekając spotkanie z rodziną. W tym samym czasie Łukasz Sadowski wciąż nie może uporać się z traumą po porwaniu przez Agnieszkę. Mimo że próbuje ukryć swój zły stan psychiczny przed Kasią, prawda wychodzi na jaw, gdy w obecności byłej żony dostaje ataku paniki. Tymczasem Daniel, chcąc zacieśnić relację z synem, w tajemnicy przed Asią zabiera Emila na strzelnicę, co nie uchodzi uwadze zaniepokojonej matki.

"Barwy szczęścia" odc. 3322 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek. Emocje sięgają zenitu, a twórcy serialu przygotowali kolejne zwroty akcji, których nie można przegapić. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, warto zapisać sobie datę premiery. Najnowszy, 3322. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, niezmiennie gromadząc przed telewizorami rzesze fanów. Akcja, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej, pozwala śledzić losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których codzienne radości i troski są bliskie każdemu z nas. Produkcja w mistrzowski sposób łączy wątki obyczajowe z elementami sensacji, dzięki czemu nigdy nie brakuje w niej emocji. Za sukcesem serialu stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale i znakomita obsada. W serialu występują m.in.:

Jasper Sółtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)