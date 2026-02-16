"Barwy szczęścia", odcinek 3322: Trauma po porwaniu powraca, Łukasz dostaje ataku paniki w obecności byłej żony

Spis treści
Emocje w serialu "Barwy szczęścia" sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwej mieszanki napięcia i romantycznych uniesień. Niespodziewany powrót Daniela, biologicznego ojca Emila, z rzekomej podróży do Afryki zburzył spokój Asi, a jego opowieści wzbudziły czujność Stasia, który nabrał podejrzeń co do prawdziwego celu tej wyprawy. Na szczęście nie u wszystkich panowała tak gęsta atmosfera, ponieważ Oliwka i Ola wróciły z Włoch w doskonałych nastrojach, sprawiając wielką radość Kępskiemu oraz Justinowi. W sferze uczuć również działo się sporo, gdyż Dorota była zachwycona po nocy spędzonej z Radomirem. Dziennikarz jednak, ukrywając przed nową partnerką swoją rodzinę, zaczął poważnie obawiać się konsekwencji tej zdrady. Jakie kolejne zawirowania losu czekają na bohaterów?
"Barwy szczęścia" odc. 3322 - streszczenie
Choć powrót Natalii do domu jest wielką ulgą dla Rawiczowej, sama Zwoleńska odczuwa ogromny stres przed nieuniknioną konfrontacją z mężem. Nerwową atmosferę potęguje fakt, że Cezary niespodziewanie zmienia swoje plany podróży, wyraźnie odwlekając spotkanie z rodziną. W tym samym czasie Łukasz Sadowski wciąż nie może uporać się z traumą po porwaniu przez Agnieszkę. Mimo że próbuje ukryć swój zły stan psychiczny przed Kasią, prawda wychodzi na jaw, gdy w obecności byłej żony dostaje ataku paniki. Tymczasem Daniel, chcąc zacieśnić relację z synem, w tajemnicy przed Asią zabiera Emila na strzelnicę, co nie uchodzi uwadze zaniepokojonej matki.
"Barwy szczęścia" odc. 3322 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek. Emocje sięgają zenitu, a twórcy serialu przygotowali kolejne zwroty akcji, których nie można przegapić. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, warto zapisać sobie datę premiery. Najnowszy, 3322. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, niezmiennie gromadząc przed telewizorami rzesze fanów. Akcja, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej, pozwala śledzić losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których codzienne radości i troski są bliskie każdemu z nas. Produkcja w mistrzowski sposób łączy wątki obyczajowe z elementami sensacji, dzięki czemu nigdy nie brakuje w niej emocji. Za sukcesem serialu stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale i znakomita obsada. W serialu występują m.in.:
- Jasper Sółtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)