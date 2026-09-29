Barwy szczęścia, odcinek 3411: Malwina zacznie wątpić w wierność Hermana. Odrzuci ją w łóżku

Barwy szczęścia, odc. 3411. Malwina poczuje ukłucie zazdrości o klientki Hermana

Dzień w 3411. odcinku „Barw szczęścia” nie ułoży się dla Malwiny najlepiej, a to za sprawą zdarzenia, które podkopie jej wiarę w siebie. Zauważy bowiem Hermana podczas zabiegu z młodą i bardzo ładną pacjentką. Dla Kolskiego będzie to zwykły dzień pracy jako masażysty i nie zrobi on niczego, co mogłoby świadczyć o niestosownym zachowaniu. Jednakże dla Brodzińskiej sam fakt przebywania jej męża tak blisko innej kobiety stanie się powodem do sporych nerwów.

Malwina w 3411. odcinku telenoweli „Barwy szczęścia” nie będzie udawać obojętności wobec zaistniałej sytuacji. Kiedy rozmowa z Hermanem zejdzie na temat jego pacjentek, kobieta jasno wyrazi swoje zaniepokojenie. Kolski będzie jednak zupełnie zdezorientowany, gdyż jego relacje z kobietami wynikają wyłącznie z charakteru wykonywanego przez niego zawodu. Niestety, te argumenty nie przyniosą Malwinie ukojenia. Pojawienie się atrakcyjnej kobiety na stole do masażu sprawi, że Brodzińska zacznie snuć domysły i porównywać się do klientek Hermana. To z kolei doprowadzi ją do rozważań nad tym, czy mąż nadal darzy ją takim samym pożądaniem jak w przeszłości.

Odrzucenie w sypialni. Herman nie będzie chciał bliskości z Malwiną w 3411. odcinku „Barw szczęścia”

Zazdrość, która towarzyszyła Malwinie przez cały dzień w 3411. odcinku „Barw szczęścia”, nie zniknie nawet wieczorem. Gdy małżeństwo zostanie w końcu samo, Brodzińska postanowi sprawdzić, czy ich relacja nadal jest pełna pasji. Przed snem zainicjuje romantyczne pieszczoty, licząc, że fizyczna bliskość pomoże jej pozbyć się wszelkich obaw. Niestety, w 3411. odcinku „Barw szczęścia” czeka ją kolejne bolesne doświadczenie. Herman nie odwzajemni jej zalotów, tłumacząc, że po ciężkim dniu pracy jedyne, o czym marzy, to sen.

Z perspektywy Hermana sytuacja będzie niezwykle prozaiczna: późna pora i wyczerpujący dzień w gabinecie masażu to wystarczające powody, by zrezygnować z igraszek w sypialni. Malwina jednak w 3411. odcinku „Barw szczęścia” spojrzy na to zupełnie inaczej. Natychmiast powiąże widok atrakcyjnych klientek u męża z jego brakiem ochoty na intymne zbliżenia. Odbierze to jako bezpośredni cios w jej kobiecość.

Kiedy emisja 3411. odcinka „Barw szczęścia” w TVP2?

Premierowy, 3411. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany na antenie stacji TVP2 w piątek, 2 października 2026 r. o godzinie 20.05.

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