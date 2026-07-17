Anna Gzyra-Augustynowicz żegna się z planem "Barw szczęścia". Przerwa w produkcji serialu

Gwiazdy opuszczają plan serialu "Barwy szczęścia"

Ekipa realizacyjna telewizyjnego hitu udaje się na zasłużony odpoczynek. Niedawno z pracą przed kamerami pożegnały się między innymi Adrianna Biedrzyńska oraz Michalina Robakiewicz. Teraz do tego grona dołączyła Anna Gzyra-Augustynowicz, która wciela się w postać Asi. Aktorka przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zakończyła swój obecny etap pracy.

Wynika to z faktu zaplanowanej przerwy wakacyjnej dla całej ekipy filmowej. Twórcy przez ostatnie miesiące intensywnie pracowali nad nowymi odcinkami, aby zagwarantować ciągłość emisji w kolejnej ramówce. Zapas nagranego materiału jest na tyle duży, że sympatycy produkcji nie muszą obawiać się braków w telewizyjnej ofercie.

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Anna Gzyra-Augustynowicz uspokaja fanów serialu TVP2

Przerwa w harmonogramie zdjęciowym potrwa tylko przez okres letni. Po wakacjach filmowcy i obsada aktorska zameldują się z powrotem w halach zdjęciowych, aby kontynuować prace nad kolejnymi transzami. Odtwórczyni roli Asi postanowiła od razu rozwiać wszelkie wątpliwości zaniepokojonych sympatyków i potwierdziła swój powrót do projektu. Artystka opublikowała w sieci krótki komunikat.

„- Ostatni dzień przed przerwą 🎥❤️ @barwyszczescia.official” - napisała aktorka na Instagramie.

Miłośnicy formatu mogą więc oczekiwać nowych wątków z udziałem żony Huberta (Marek Molak). Tuż po urlopie Anna Gzyra-Augustynowicz stawi się na planie, a scenarzyści przygotowali dla jej postaci wiele niespodzianek.

Losy Asi w nowych odcinkach "Barw szczęścia"

W kolejnej odsłonie serialu życie głównej bohaterki będzie obfitować w zawirowania zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie toczyć spór z Wilkiem, którego gra Adam Szczyszczaj. Mężczyzna przy wsparciu matki Lucyny (Grażyna Zielińska) oraz prawnika Szczepana (Robert Gulaczyk) spróbuje pozbawić ich dachu nad głową. Niespodziewana hospitalizacja starszej kobiety mocno skomplikuje jednak tę intrygę.

Zmiany zajdą również w miejscu pracy Asi. W kancelarii Natalii (Maria Dejmek) pojawi się kurier Michał, odgrywany przez Gamou Falla. Nowy pracownik błyskawicznie zdobędzie sympatię prawniczki, w czym aktywnie pomoże główna bohaterka. Dodatkowo do biura powróci Malwina, w którą wciela się Joanna Gleń, co zagwarantuje widzom kolejną porcję telewizyjnych emocji.