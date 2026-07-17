M jak miłość. Kryńska pożegna się z bliskimi. Aneta wpadnie w panikę

Mroczne sny Iwony: Czy to zapowiedź tragedii w "M jak miłość"?

W 1938. epizodzie "M jak miłość", emitowanym po wakacyjnej przerwie, Iwona dojdzie do wniosku, że nadszedł czas na domknięcie ważnych kwestii życiowych. Według portalu swiatseriali.interia.pl, bezpośrednim powodem jej niepokoju będą nawracające, mroczne sny oraz złe przeczucia. Kobieta podzieli się swoimi obawami z Jerzym, jednak ten początkowo spróbuje obrócić wszystko w żart. Argasiński szybko zorientuje się jednak, że jego żona traktuje sprawę z pełną powagą.

Kryńska w nowym sezonie serialu postanowi spotkać się z Anetą, by poruszyć temat spadku. Zaproponuje szybkie uregulowanie spraw majątkowych i zaplanuje podział rodzinnych pamiątek pomiędzy córkę, a męża. Chodakowska będzie całkowicie zaskoczona postawą matki, która z kolei przedstawi konkretne powody swoich decyzji.

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Iwona zobaczy znaki śmierci! Czy rodzinna klątwa się spełni?

W 1938. odsłonie "M jak miłość" Iwona wyjaśni córce, że jej paraliżujący strach ma źródło w rodzinnych tragediach. Seniorka przypomni sobie fatum, które rzekomo uaktywnia się na początku kwietnia. Czarę goryczy przeleją niepokojące symbole, takie jak rozbite lustro czy senne wizje zatrzymanego zegara, co utwierdzi dentystkę w przekonaniu, że jej koniec jest bliski.

Aneta początkowo podejdzie do wynurzeń matki z pewną rezerwą. Z czasem jednak, podobnie jak ojczym, zacznie dostrzegać powagę sytuacji i zorganizuje rodzinną kolację. Chodakowska będzie miała nadzieję, że w domowej atmosferze uda jej się rozwiać lęki Iwony, lecz efekt tego spotkania okaże się daleki od zamierzonego.

Aneta przerażona postawą matki! Czy zdoła ją uratować w "M jak miłość"?

Podczas wspólnego posiłku w 1938. odcinku "M jak miłość" Kryńska pozostanie nieugięta w swoich przekonaniach, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie z najbliższymi. Taka postawa wywoła u Anety prawdziwe przerażenie, o czym zaraz po wyjściu gości opowie mężowi (Maurycy Popiel). Sytuacja zmusi lekarkę do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w sprawie matki.

Młoda Chodakowska ostatecznie stwierdzi, że kondycja psychiczna Iwony wymaga natychmiastowej interwencji i nie można jej dłużej ignorować. Widzowie wkrótce przekonają się, czy starania córki przyniosą zamierzony skutek, czy też mroczne przewidywania Kryńskiej niestety się ziszczą.