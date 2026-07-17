Koniec związku w "Na Wspólnej". Leon postawi twarde warunki uzależnionej Julce

Kluczowe decyzje Leona w „Na Wspólnej” 4256 odcinku

W 4256 odcinku serialu „Na Wspólnej” chłopak będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami własnych czynów. Zrozumie, że poczęstowanie Julki środkami odurzającymi przyniosło katastrofalne skutki, ponieważ ta nie zrezygnowała z brania nawet po ich chwilowym rozstaniu. Odetnie ją od swojego lokum, odbierając jej możliwość przebywania tam.

Na urodzinowym przyjęciu Maćka (Aleksander Kalczyński) sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli. Naćpana dziewczyna zacznie namawiać innych do zażywania narkotyków. Jej stan pogorszy się do tego stopnia, że powrót do ojca (Jakub Wesołowski) będzie niemożliwy ze względu na ryzyko wykrycia prawdy przez Igora. Młody muzyk postanowi ostatni raz zająć się byłą partnerką.

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Julka zatakuje bliskich po rozstaniu w 4256 odcinku

Leon ostatecznie zdecyduje się porzucić uzależnioną, licząc na to, że ten wstrząs wymusi na niej refleksję. Zda sobie sprawę, że sam nie będzie potrafił wyciągnąć jej z nałogu. Mimo uczuć łączących parę, uzna zerwanie za jedyne racjonalne wyjście z tej skomplikowanej relacji.

Porzucona Julka zareaguje furią na decyzję partnera. Ostatecznie wróci do mieszkania ojca, gdzie wyładuje na nim całą nagromadzoną agresję. Winą za swoje zachowanie i zerwanie bezpodstawnie obarczy muzyka, głęboko raniąc przy tym zdezorientowanego Nowaka.

Milczenie przed Igorem w odcinku 4257 „Na Wspólnej”

Zaniepokojony ojciec postanowi skonfrontować się z chłopakiem córki. Będzie podejrzewał, że problemy Julki wynikają z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, jednocześnie obwiniając siebie za zaistniałą sytuację i obiecując wsparcie.

Spotkanie Nowaka z młodym artystą będzie pełne zarzutów ze strony dziennikarza. Leon jednak nie ujawni prawdziwego źródła problemów. Zatai fakt narkomanii, obawiając się gniewu Igora, gdyby wyszło na jaw, kto jako pierwszy zaoferował nastolatce nielegalne substancje.

Ostateczne ultimatum w 4257 odcinku „Na Wspólnej”

Podczas gdy panowie będą dyskutować, dziewczyna zorganizuje kolejne spotkanie z dilerem (Henryk Simon). Po zażyciu kupionego towaru, całkowicie odurzona, uda się do byłego chłopaka, desperacko prosząc o powrót.

Muzyk pozostanie jednak nieugięty wobec tych błagań. Złoży stanowczą deklarację, żądając od niej rozpoczęcia specjalistycznego leczenia. Terapia będzie jedynym sposobem na uratowanie ich relacji. Kolejne odcinki pokażą, jak Nowakówna zareaguje na postawione warunki.