"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 993: Barbara i Sławomir zostają wezwani na miejsce brutalnej napaści na nastolatkę

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial kryminalny, który przyciąga przed ekrany wszystkich miłośników policyjnych zagadek. Produkcja zabiera nas w sam środek akcji, gdzie grupa doświadczonych śledczych z wrocławskiego wydziału kryminalnego musi mierzyć się z najbardziej skomplikowanymi sprawami. Każdy odcinek to nowa, trzymająca w napięciu historia, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i skrupulatnie prowadzonego dochodzenia. Obserwujemy bohaterów, którzy oprócz zawodowych wyzwań, muszą radzić sobie z własnymi, często burzliwymi, problemami osobistymi. Czy jesteście gotowi na dawkę kryminalnych emocji na najwyższym poziomie?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 993 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Barbara i Sławomir zostają wezwani na miejsce brutalnej napaści na nastoletnią Mariolę Wrońską, która w wyniku odniesionych obrażeń zapadła w śpiączkę. Dziewczyna natychmiast trafia pod opiekę lekarzy, a śledczy rozpoczynają żmudne dochodzenie w celu ustalenia sprawcy. Głównymi podejrzanymi stają się ojczym ofiary, Kamil Franc, który ma już na koncie problemy z prawem, oraz jej nauczyciel, Adam Kaczmarek, który był obecny w pobliżu miejsca zdarzenia. Obaj mężczyźni odmawiają współpracy i nie zgadzają się na pobranie próbek DNA, co dodatkowo komplikuje śledztwo. Równolegle policjanci pracują nad inną, równie szokującą sprawą, dotyczącą pedofila Gracjana Rodaka, na którym ktoś dokonał zabiegu lobotomii.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 993 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują kolejnego emocjonującego odcinka, który z pewnością dostarczy wielu wrażeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nowe śledztwo i skomplikowane zagadki kryminalne wciągną widzów bez reszty, trzymając w napięciu do samego końca. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić premiery, mamy najważniejsze informacje. Najnowszy, 993. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Serial "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika polskich produkcji kryminalnych. Akcja skupia się na pracy wrocławskich śledczych, którzy pod wodzą charyzmatycznego inspektora Edwarda Kubisa stawiają czoła najpoważniejszym przestępstwom. Każdy odcinek to nowa, trzymająca w napięciu zagadka do rozwiązania, od zabójstw po porwania. Widzowie z zapartym tchem śledzą poczynania kilku zespołów dochodzeniowych, które łączą siły, by sprawiedliwości stało się zadość. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)