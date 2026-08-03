Andrzej będzie błagał o litość w "Na Wspólnej". Basia da mu bolesną radę przed ujawnieniem skandalu

Afera dyplomowa w "Na Wspólnej". Krzysztof nie będzie miał złudzeń

W 4264. odcinku telenoweli „Na Wspólnej” zdesperowany Andrzej pojawi się w domu Smolnego. Mężczyzna będzie usilnie namawiał Krzysztofa do wstrzymania publikacji kompromitującego materiału o handlu dyplomami na jego uczelni. Dziennikarz już wcześniej uzmysłowił mu jednak brutalną prawdę. Skandal i tak zostanie ujawniony, niezależnie od decyzji redakcji.

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Małżeństwo Gwiazdów będzie zdeterminowane, by jako pierwsze upublicznić tę historię, inwestując w nią znaczne środki. Przemek (Zbigniew Suszyński) szybko zorientuje się, że temat ma ogromny potencjał, ponieważ w aferę zamieszane będą osoby z pierwszych stron gazet. To właśnie do nich uda się dotrzeć Marcelinie (Agata Załęcka) i Krzysztofowi. Sprawa rozwinie się na tyle dynamicznie, że ukrycie procederu okaże się w „Na Wspólnej” zwyczajnie niemożliwe.

Basia poradzi Andrzejowi w "Na Wspólnej". Czasu jest mało

Mimo szczerych chęci i próśb Basi, by wyciszyć sprawę, Krzysztof nie zdoła przekonać Przemka i Marceliny do rezygnacji z publikacji. W 4264. odcinku „Na Wspólnej” Smolny wprost poinformuje o tym Brzozowskiego. Otrzyma jednak od naczelnego miesiąc na podjęcie działań zapobiegających najgorszym konsekwencjom wybuchu afery. Światło dzienne wkrótce ujrzy mroczny sekret Andrzeja, co dla Basi będzie już oczywiste.

W tych trudnych chwilach była żona udzieli mu stanowczej rady. Jeszcze w 4264. odcinku „Na Wspólnej” zasugeruje, by niezwłocznie i osobiście opowiedział o wszystkim swoim synom, Kubie (Kacper Łukasiewicz) i Danielowi (Michał Tomala). Powinni poznać prawdę od niego, zanim skandal nagłośnią media. Ukrywanie faktów sprawi, że chłopcy najpewniej nigdy mu nie wybaczą, a ta wizja będzie stanowić dla Andrzeja dodatkowy, ogromny cios.

Andrzej będzie musiał powiedzieć prawdę rodzinie. Będzie spotkanie?

Zgodnie z sugestią Basi, w 4264. odcinku „Na Wspólnej” Andrzej spróbuje stawić czoła sytuacji i umówi się na rozmowę z Kubą, Danielem oraz Wiolą. Otwarte pozostaje pytanie, czy znajdzie w sobie dość odwagi, by wyjawić im bolesne fakty. Sytuację komplikuje okoliczność, że będzie to pierwsza okazja do spotkania jego nowej partnerki (i jednocześnie szefowej) z dorosłymi synami. Ona zresztą wciąż nie będzie mieć pojęcia o nadciągającej burzy.

Pozostaje zagadką, czy zdesperowany Brzozowski zdoła wyjawić całą prawdę swoim bliskim właśnie w tym momencie. Czy zdecyduje się przyznać do winy i wyjawić swój udział w kompromitującym procederze? Dalszy rozwój wypadków w „Na Wspólnej” poznamy w kolejnych odcinkach emitowanych na antenie telewizji TVN.