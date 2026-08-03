Andrzej ujawni swój sekret synom i żonie? Nie tak wyobrażali sobie pierwsze spotkanie w "Na Wspólnej"

Rodzinne spotkanie w 4264. odcinku serialu „Na Wspólnej”

W 4264. odcinku produkcji „Na Wspólnej” Andrzej zaprosi Daniela i Kubę do ekskluzywnego lokalu. Sytuacja finansowa Brzozowskiego wyraźnie się poprawi za sprawą kontrowersyjnych działań na uczelni, więc organizacja takiego spotkania nie będzie stanowić problemu. Będzie to też doskonała okazja do zapoznania synów z Wiolą, z którą mężczyzna niedawno się związał. Do tej pory obie strony nie miały bowiem okazji się spotkać.

Jednak rzeczywistość w 4264. odcinku „Na Wspólnej” brutalnie zweryfikuje oczekiwania wszystkich uczestników spotkania. W szczególności dotyczyć to będzie samego Andrzeja, któremu przed wyjściem Basia zasugeruje, by w końcu był szczery. Razem z Krzysztofem będą już w pełni świadomi oszustw byłego męża, które wcześniej odkryją Smolny z Marceliną (Agata Załęcka).

Czy w 4264. odcinku „Na Wspólnej” prawda wyjdzie na jaw?

Na początku 4264. odcinka „Na Wspólnej” Brzozowski będzie zachowywał pozory i nie zdradzi swojego sekretu najbliższym. Szeroki uśmiech początkowo nie będzie schodził z jego twarzy. Sytuacja zmieni się diametralnie, gdy do stolika dołączy Wiola. Daniel i Kuba oficjalnie przywitają nową partnerkę ojca, ale o radosnej i swobodnej atmosferze będzie można zapomnieć.

W 4264. odcinku „Na Wspólnej” pojawi się pytanie, czy napięcie będzie wynikało wyłącznie z obecności Wioli. Andrzej będzie mógł też ulec sugestiom byłej żony i przyznać się do winy, zanim rodzina dowie się o wszystkim z gazet. Sprawa będzie na tyle poważna, że Smolny wyznaczy Brzozowskiemu miesięczny termin na podjęcie działań obronnych, wiedząc, że prawda i tak ujrzy światło dzienne.

Konsekwencje oszustwa w 4264. odcinku „Na Wspólnej”

Nie wiadomo do końca, czy w 4264. odcinku „Na Wspólnej” Andrzej odważy się na szczere wyznanie, czy też stchórzy przed żoną i synami. Jeśli zdecyduje się milczeć, reakcja najbliższych na ewentualne kłamstwo może być bezlitosna.

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej w kolejnych epizodach „Na Wspólnej”, gdy wpadnie Jan Ryba (Jacek Pluta), wspólnik Brzozowskiego. Od jego zeznań zależeć będą dalsze losy Andrzeja.

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