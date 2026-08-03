Greg zastraszy Ewelinę w nowym odcinku "Na Wspólnej". Odegra spektakl przed Weroniką i Lwem

Co wydarzy się w 4264. odcinku "Na Wspólnej"? Data emisji

W 4264. odsłonie serialu „Na Wspólnej” Greg podejmie drastyczne kroki i brutalnie zastraszy Ewelinę. Wszystko przez zaplanowaną kolację, na której będą mieli pojawić się Lew i Weronika. Roztocka nabierze już wcześniej poważnych podejrzeń wobec zachowania Kalskiego. Prawniczka będzie dążyć do prywatnego spotkania z Eweliną, chcąc ustalić, czy padła ona ofiarą domowej przemocy. Sygnałem alarmowym okaże się odkrycie, że kobieta dokonuje samookaleczeń. Roztocka postanowi działać i zainterweniuje w domu małżeństwa, gdzie jednak Kalski z powodzeniem wcieli się w rolę idealnego partnera.

Teatralny występ Grega nie zdołał jednak całkowicie rozwiać wątpliwości Weroniki. Dlatego w 4264. odcinku „Na Wspólnej” Kalski przygotuje się do kolejnej konfrontacji znacznie staranniej. Pierwszym krokiem będzie bezwzględne zastraszenie własnej żony, by zmusić ją do milczenia i ukrycia dowodów jego agresji. Kalski zdecyduje się także na podwójną grę. Weźmie na celownik samego Nalepę, mając nadzieję, że ten przekona swoją przenikliwą partnerkę do porzucenia śledztwa w sprawie Eweliny.

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Manipulacja Nalepą. Sprytny plan Kalskiego

Kalski nie cofnie się przed kłamstwem i wmówi Nalepie w 4264. odcinku, że Ewelina samowolnie odstawiła leki przeciwdepresyjne. Lew, przejęty tą informacją, natychmiast podzieli się nią z Weroniką. Zaniepokojona Roztocka bez wahania ruszy z pomocą dla żony Grega, zwłaszcza że na własne oczy zobaczy dramatyczny stan, w jakim znajdzie się kobieta.

Sytuacja nabierze tempa w 4265. odcinku „Na Wspólnej”, gdy Weronika pojawi się w domu Kalskich, uprzedzając przybycie Nalepy i samego gospodarza. To wywoła wściekłość Grega. Brak kontroli nad treścią rozmowy między Roztocką, a jego żoną pod jego nieobecność doprowadzi go do szału i wyzwoli w nim żądzę zemsty.

Brutalna prawda wyjdzie na jaw. Kalski przekroczy granice

Maska troskliwego męża ostatecznie opadnie. W 4265. odcinku „Na Wspólnej” Greg przejdzie do psychicznej przemocy wobec Eweliny, inicjując prawdziwe piekło dla swojej żony. Agresja mężczyzny osiągnie punkt kulminacyjny, gdy dowie się o działaniach Weroniki, która postanowi zorganizować dla Kalskiej specjalistyczne wsparcie terapeutyczne.

W 4266. odcinku Kalski uświadomi sobie, że terapia żony może doprowadzić do zdemaskowania jego prawdziwego oblicza. Zrobi wszystko, by temu zapobiec. Kiedy dotychczasowe groźby przestaną przynosić oczekiwany rezultat, mężczyzna posunie się do ostateczności. Jego jedynym celem będzie utrzymanie brutalnego sekretu w tajemnicy.